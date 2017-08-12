مسئولین ادارات ملارد قدس و شهریار باید پاسخگوی خبرنگاران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی شاه نشین پیش از ظهر شنبه در جلسه تکریم خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: بنده ۶ ماه از ۱۴ ماهی که نماینده مردم در مجلس هستم صرف تحکیم جایگاه نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شد و اکنون نماینده شما دارای ارتباطات خوبی در کشور در جهت پیگیری مسائل و مشکلات منطقه است.

وی افزود: در این مدتی که نماینده مردم در مجلس بودم حتی یک ریال از هیچ فرمانداری و یا شهرداری کمک مالی نگرفتم.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس با بیان این که مطبوعات نیاز به یک مکان برای استقرار دفاتر خود دارند، گفت: در مورد بحث خانه خبرنگاران ما خوشحال هستیم از این جهت که خانه مطبوعات در شهرستان های ملارد، شهریار و قدس، در جهت اهداف سازمانی و صنفی انسجام تشکیل شده است و خدا را شاکریم که خانه خبرنگاران شهریار به سرانجام رسید و اکنون می‌توانیم بگوییم که خانه خبرنگاران این شهرستان دارای متولی است.

محمودی شاه نشین در خصوص عدم دعوت از خبرنگاران در شورای اداری شهرستان شهریار افزود: فرمانداران هر ۳ شهرستان باید پس از هر جلسه شورای اداری، ۵ اداره را ملزم کنند که بمانند و پاسخ خبرنگاران را بدهند، حضور خبرنگاران در شورای اداری بسیار اهمیت دارد و مسئولین ادارات باید پاسخگوی خبرنگاران باشند.

وی گفت: در مورد راه اندازی دفتر خبرگزاری صدا و سیما در شهر قدس اقدامات لازم انجام شده و به زودی راه اندازی خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی با بیان مشخصات خبرنگار خوب، گفت: خبرنگار خوب، خبرنگاری است که شرافت و صداقت دارد و اکثریت خبرنگاران ما مشمول این مطلب هستند و با شرافت و صداقت زندگی کرده و بابت آن هزینه می دهند، خبرنگاری شغلی زیان آور و سخت است و باید بیمه شده و با ۲۰ سال سابقه بازنشست شوند، رسالت خبرنگار شفاف سازی و روشنگری است.

وی گفت: من هر نوع پیگیری که در خصوص خبرنگاران در مجلس باید پیگیری شود را بفرستید بنده در مجلس پیگیری کنم.

محمودی شاه نشین اضافه کرد: البته خبرنگارنماهایی نیز داریم که به نفاق و تفرقه و دروغ پراکنی می پردازند.

وی سپس به وضعیت سخت دولت از سال ۸۸ به بعد با افزایش تحریم ها اشاره کرد و گفت: از سال ۸۸ به بعد وضعیت سخت و نابسامانی دولت در کشور تجربه کردیم، سال ۷۹ حدود ۴۵ درصد اعتبارات کشور خرج امور عمرانی می شد، اما سال قبل به ۷ درصد رسیده بود و امروز به ۱۰ درصد رسیده است، اما با این حال پروژه های عمرانی این منطقه به بهترین نحو پیگیری می شود.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بیمارستان قدس در شروع نمایندگی بنده ۵ درصد پیشرفت داشته است، اما امروز طبقه سوم نیز ساخته شد، استادیوم ملارد در حال کاشت چمن و زدن سکوها است.

وی افزود: در این ۲ سال حجم کارهای انجام شده در بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار مطابق با ۱۷ سال قبل از آن بوده است.

بر اساس این گزارش، در این جلسه سعید ناجی، فرماندار شهریار و ابوطالب فرنیاپور، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار نیز حضور داشتند.