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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵

نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه مطرح کرد:

کاستی‌های استان کرمانشاه به علت کم‌کاری برخی مسئولین است

کاستی‌های استان کرمانشاه به علت کم‌کاری برخی مسئولین است

کرمانشاه- نایب رئیس خانه صنعت ومعدن استان کرمانشاه، کاستی‌های استان را به علت کم‌کاری برخی مسئولین دانست و گفت: باید تلاش کنیم دید مسئولین کشوری به توسعه ما افزایش یابد وبه نقطه مطلوب برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حجتی امروز شنبه در نشست تقدیر از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار که در محل خانه صنعت و معدن کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از نظر آب و هوایی، منابع زیر زمینی و ... موقعیت مناسبی دارد و کاستی هایی که در این استان وجود دارد نیز به علت کم کاری برخی مسئولین است.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه افزود: همین امر سبب شد که از رده استان پنجم در سالهای قبل، اکنون به رده پایین تر تنزل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: افزایش سطح فرهنگ کار و فرهنگ اجتماعی یک نیاز اساسی است که برای بالا رفتن قدرت بیان و جلب توجه مسئولین در استان نهادینه شود.

حجتی ورود قطار به استان کرمانشاه را یکی از مهم ترین وقایع استان عنوان کرد و افزود: با ورود قطار می توانیم فعالیت های اقتصادی استان را ارتقاء دهیم.

وی وصل شدن این استان به شبکه ریلی را سبب توسعه و رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت: با این وضعیت ما می توانیم در آینده ای نزدیک به راحتی روابط تجاری خود را با مدیترانه و دیگر استانهای کشور دوچندان کنیم.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: باید سخت تلاش کنیم و رفتارهای غلطی که در جامعه ما جا افتاده اصلاح کنیم تا دید مسئولین کشور نسبت به توسعه ما افزایش یابد و بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم.

کد مطلب 4056620

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