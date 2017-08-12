به گزارش خبرنگار مهر، علی حجتی امروز شنبه در نشست تقدیر از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار که در محل خانه صنعت و معدن کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از نظر آب و هوایی، منابع زیر زمینی و ... موقعیت مناسبی دارد و کاستی هایی که در این استان وجود دارد نیز به علت کم کاری برخی مسئولین است.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه افزود: همین امر سبب شد که از رده استان پنجم در سالهای قبل، اکنون به رده پایین تر تنزل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: افزایش سطح فرهنگ کار و فرهنگ اجتماعی یک نیاز اساسی است که برای بالا رفتن قدرت بیان و جلب توجه مسئولین در استان نهادینه شود.

حجتی ورود قطار به استان کرمانشاه را یکی از مهم ترین وقایع استان عنوان کرد و افزود: با ورود قطار می توانیم فعالیت های اقتصادی استان را ارتقاء دهیم.

وی وصل شدن این استان به شبکه ریلی را سبب توسعه و رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت: با این وضعیت ما می توانیم در آینده ای نزدیک به راحتی روابط تجاری خود را با مدیترانه و دیگر استانهای کشور دوچندان کنیم.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: باید سخت تلاش کنیم و رفتارهای غلطی که در جامعه ما جا افتاده اصلاح کنیم تا دید مسئولین کشور نسبت به توسعه ما افزایش یابد و بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم.