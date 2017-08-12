ابتکار جوان تبریزی ۱۰۰۰ تهرانی را صاحب شغل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک فتح الهی با طرح ریزی و اجرای روش فراگیر، اطلاعات کلیه مراکز تجاری، خدماتی و تولیدی را وارد سامانه ۱۱۸ خواهد کرد.

بر این اساس بیش از یکهزار نفر در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران و همچنین شهرستان های این استان اقدام به جمع آوری و ثبت اطلاعات تا پایان سال جاری خواهند کرد.

مشترکان پس از پایان پروژه با مراجعه به سامانه ۱۱۸ اطلاعات، عناوین شغلی، برندها، نزدیکترین مراکز تجاری و خدماتی را به سهولت به دست خواهند آورد.

در این گزارش آمده ثبت شماره های کلیه خطوط همراه صاحبان صنایع، خدمات و تجار نیز در این طرح لحاظ شده و این طرح پیوست ((اقتصاد مقاومتی)) نیز دارد.

بابک فتح الهی به همراه همسر خود حکیمه قندیل راسته کوچه که وی نیز از نخبه های شهر تبریز است، چندین طرح ابتکاری دیگر نیز در دست طراحی و ثبت دارد که در صورت حمایت مسئولین اجرایی خواهد شد

گفتی است این مبتکر جوان متولد ۱۳۷۰ در تبریز بوده و به دلیل آنچه «عدم آگاهی مدیران استانی از ابتکار و خلاقیت» عنوان کرده، طرح های خود را در تهران اجرایی می کند.