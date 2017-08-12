۴۱ روستای هدف در توانمندسازی جوامع محلی استان سمنان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری پیش از ظهر شنبه در سومین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان به میزبانی سالن کوثر استانداری بابیان اینکه دولت موظف است سالانه پنج هزار روستا را بر اساس استعدادها و ظرفیت‌های بومی منطقه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی را تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان برساند، ابراز داشت: بر همین اساس ۴۱ روستای هدف در استان شناسایی و کار توانمندسازی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: روستاهای انتخاب‌شده در شاهرود، دیرج، قلعه بالا، ابر، میغان، زمان‌آباد، قلعه‌نو خرقان، خیج، مغان و طرود، رضاآباد و احمدآباد و در میامی نیز فرومد، حسین‌آباد کالپوش، رضوان، محمدآباد، نردین و عباس‌آباد را شامل می‌شود.

رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه استان سمنان بابیان اینکه در راستای تحقق شعار سال شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود نواحی روستایی در دستور کار قرار دارد، ابراز داشت: به‌منظور توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در شهر گرمسار روستاهای چند آب، لجران، کرک، کردوان و حاجی‌آباد و شهر آرادان فروان و حسین‌آباد کردها به‌عنوان روستاهای هدف اعلام شد.

طاهری ادامه داد: روستاهای خیرآباد و اعلا شهر سمنان و جزن، مهمان‌دوست، مومن‌آباد، حسن‌آباد، دروار، رشم، صیدآباد، عبدالله آباد، کوه زر و دهخدا شهر دامغان و روستاهای افتر و مومن آباد شهر سرخه و روستاهای فولاد محله، چاشم و ملاده در شهرستان مهدی‌شهر ازجمله ۴۱ روستای هدف برای توسعه و توانمندسازی روستاها در نظر گرفته‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه با شناسایی ظرفیت کلی روستاها و کمک به ایجاد اشتغال و کسب درآمد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت این ۴۱ روستا فراهم می‌شود، افزود: این تعداد روستاهای استان سمنان بالغ‌بر یک هزار و ٥٠٠ نفر جمعیت دارند که زیرساخت‌های اقتصادی آن‌ها آماده است لذا امیدواریم با برنامه‌ریزی در این روستاها بتوانیم منزلت اجتماعی روستایی‌ها و جایگاه آن‌ها را در اقتصاد ملی ارتقا دهیم.