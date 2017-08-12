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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

استقلال از امروز تا اطلاع ثانوی پشت درهای بسته تمرین می‌کند

استقلال از امروز تا اطلاع ثانوی پشت درهای بسته تمرین می‌کند

تمرینات تیم فوتبال استقلال تهران از امروز تا اطلاع ثانوی پشت درهای بسته انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تشخیص علیرضا منصوریان تمرینات تیم استقلال از امروز تا اطلاع ثانوی پشت درهای بسته انجام می شود.

آبی پوشان روز گذشته موفق شدند در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر با یک گل از سد حریف خود تراکتورسازی تبریز گذشته و تا حدودی حاشیه‌های پیرامون این تیم کمرنگ شد.

تمرین ریکاوری آبی پوشان بعد از ظهر امروز در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی انجام می شود و این تمرین پشت درهای بسته انجام می‌شود.

آبی پوشان فردا را به استراحت پرداخته و تمرینات شان را از روز دوشنبه پشت درهای بسته پیگیری می‌کنند. 

کد مطلب 4056701

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