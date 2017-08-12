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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

نماینده مردم مشهد و کلات در گفتگو با مهر خبر داد؛

تصمیمات فوری برای حل مشکلات سیل زدگان/پیگیر احداث سیل بندهستیم

تصمیمات فوری برای حل مشکلات سیل زدگان/پیگیر احداث سیل بندهستیم

مشهد- نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم کلات و روستاهای اطراف آن سال هاست با مشکل سیل های مقطعی مواجه هستند که باید برای حل آن اقدامی اساسی انجام شود.

نصرالله پژمانفر ظهرشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده کلات به خبرنگار مهر گفت: امروز با پیگیری هایی که صورت گرفت مشکلات روستاهای سیل زده در جلسه ای  با حضور استاندار و مسئولان محلی و استانی پیگیری شد.

وی افزود: تصمیات مقطعی برای حل بحران قطع برق، آب، گاز و تلفن و باز کردن راههای ارتباطی گرفته شد و امیدواریم در کمتری زمان مشکلات برطرف شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از قطعی برق برطرف شده و تا فردا تلاش می شود این مشکل به صورت اتصال به شبکه برق سراسری  و یا با استفاده از ژنراتور های سیار مرتفع شود.

پژمانفر خاطرنشان کرد: مشکل تامین آب کمی عمیق تر است وتصمیم گرفتیم آبرسانی به روستاهایی که قطعی آب دارند تا زمان اصلاح شبکه با تانکر انجام شود.

وی گفت: مشکلی نیز در خصوص خط لوله گاز پیش آمده بود که در خصوص آن نیز تصمیم گری شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت راههای مواصلاتی نیز اظهارکرد: در این خصوص قرار شد طی ۲۴ ساعت آینده موانع از مسیر برداشته شود تا ماشین های امدادی و خدماتی بتوانند تردد کنند.

پژمانفر در ادامه به آمار کشته شدگان و مفقودان اشاره کرد و گفت: به دلیل حضور گردشگران در این مناطق هنوز عده ای مفقود هستند که عملیات جستجو توسط ابزار ویژه و سگ های زنده یاب در حال انجام است. طبق آمار رسمی تا کنون ۵ نفر در حادثه سیل روز جمعه جان خود را از دست داده اند.

وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در زمان کوتاهی مشکلات سیل اخیر را حل کنیم اما منطقه کلات و روستاهای آن با این مشکلات مداومی در خصوص سیل خیز بودن منطقه روبه رو بوده هستند که برای حل آنها باید برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع احداث سیل بندها را در مشهد و تهران پیگیری خواهیم کرد.

کد مطلب 4056712

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