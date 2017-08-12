تصمیمات فوری برای حل مشکلات سیل زدگان/پیگیر احداث سیل بندهستیم

نصرالله پژمانفر ظهرشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده کلات به خبرنگار مهر گفت: امروز با پیگیری هایی که صورت گرفت مشکلات روستاهای سیل زده در جلسه ای با حضور استاندار و مسئولان محلی و استانی پیگیری شد.

وی افزود: تصمیات مقطعی برای حل بحران قطع برق، آب، گاز و تلفن و باز کردن راههای ارتباطی گرفته شد و امیدواریم در کمتری زمان مشکلات برطرف شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از قطعی برق برطرف شده و تا فردا تلاش می شود این مشکل به صورت اتصال به شبکه برق سراسری و یا با استفاده از ژنراتور های سیار مرتفع شود.

پژمانفر خاطرنشان کرد: مشکل تامین آب کمی عمیق تر است وتصمیم گرفتیم آبرسانی به روستاهایی که قطعی آب دارند تا زمان اصلاح شبکه با تانکر انجام شود.

وی گفت: مشکلی نیز در خصوص خط لوله گاز پیش آمده بود که در خصوص آن نیز تصمیم گری شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت راههای مواصلاتی نیز اظهارکرد: در این خصوص قرار شد طی ۲۴ ساعت آینده موانع از مسیر برداشته شود تا ماشین های امدادی و خدماتی بتوانند تردد کنند.

پژمانفر در ادامه به آمار کشته شدگان و مفقودان اشاره کرد و گفت: به دلیل حضور گردشگران در این مناطق هنوز عده ای مفقود هستند که عملیات جستجو توسط ابزار ویژه و سگ های زنده یاب در حال انجام است. طبق آمار رسمی تا کنون ۵ نفر در حادثه سیل روز جمعه جان خود را از دست داده اند.

وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در زمان کوتاهی مشکلات سیل اخیر را حل کنیم اما منطقه کلات و روستاهای آن با این مشکلات مداومی در خصوص سیل خیز بودن منطقه روبه رو بوده هستند که برای حل آنها باید برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع احداث سیل بندها را در مشهد و تهران پیگیری خواهیم کرد.