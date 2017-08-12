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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

بررسی برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فردا در دستور کار مجلس

بررسی برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فردا در دستور کار مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در تاریخ ۲۲ مردادماه خبر داد. 

کارن خانلری در گفت‌گو با مهر در واکنش به انتخاب محمد بطحایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: بطحایی در سال های گذشته به عنوان معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی و مدتی هم سرپرست وزارت آموزش و پرورش بعد از آقای فانی بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره عملکرد ایشان در وزارت آموزش و پرورش چیست، اضافه کرد: درباره عملکرد بطحایی فعلا اظهارنظری نمی‌توانم بکنم چون اطلاعی ندارم اما فردا برنامه ایشان در کمیسیون مورد بررسی قرارد خواهد گرفت.

وی در واکنش به انتقاد کارشناسان نسبت به عملکرد بطحایی در زمان تصدی‌گری معاونت توسعه وزارت آموزش و پرورش، گفت: ممکن است وی در آن معاونت عملکرد خوبی نداشته اما این دلیل بر این نیست که در همه موقعیت‌های شغلی و در جایگاه وزیر موفق عمل نخواهند کرد.

خانلری تاکید کرد: باید کمیسیون بررسی‌های خود را انجام دهد تا به جوابی قطعی راجع به ایشان برسیم، ممکن است آقای بطحایی در جایگاهی که متناسب با تخصصشان باشد خیلی موفق عمل کنند.

گفتنی است رئیس جمهوری  سه‌شنبه  ۲۴ مرداد ماه-برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود و تشریح برنامه و خط مشی دولت دوازدهم به مجلس می‌رود.

کد مطلب 4056713

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