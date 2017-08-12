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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

صدور پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی شهادت«محسن حججی»

صدور پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی شهادت«محسن حججی»

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی با انتشار پیامی شهادت«محسن حججی» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی شهادت«محسن حججی» را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است:شهید عزیز و سرافراز «محسن حججی» بدون تردید جلوه ای بارز از «اصحاب الحسین» است.

مشی و سلوک این شهید بزرگوار که او را تا آخرین لحظه هم چون سروی ایستاده در برابر شقی ترین انسان ها استوار نگاه داشته بود، یکی دیگر از نشانه های امتداد جوشش خون عاشوراییان در رگ های شاگردان امام راحل عظیم الشان و مقام عظمای ولایت است و این حقیقت که اندیشه مقاومت منبعث از انقلاب شکوهمند اسلامی، می تواند تا همیشه تاریخ نمادها و نمودهای روشن و ماندگاری را عرضه بدارد.

بدون شک جوانان بصیر و آزاده امت اسلامی و به ویژه جوانان مومن و انقلابی ایران زمین، با الگو گیری از این شهید عزیز و سایر مصادیق سلحشوری و ایستادگی، راه آن ها را با صلابت و شکوه بیش از پیش ادامه می دهند و تا نابودی کامل جریان باطل از پای نخواهند نشست.

اینجانب در جوار مضجع منور رضوی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای سرافراز جبهه حق در عرصه های گوناگون، به ویژه شهیدان سلحشور مدافع حرم، خدمت خانواده معزز و محترم این شهید عزیز به سبب تربیت چنین جوان نمونه ای تبریک عرض نموده و تداوم راه او را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

کد مطلب 4056728

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