استان کرمانشاه در مصرف برق رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز یک ماه از افزایش بی سابقه مصرف برق در کشورنگذشته که استان کرمانشاه نیز در ۱۸ مرداد با رشد مصرف ۷.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رکورد مصرف برق را شکست.

درچنین شرایطی با توجه به افزایش مستمر دما و پایداری هوای گرم، جهت جلوگیری از بروز خاموشی، بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم.

مهرداد الماسی زاده، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با یادآوری اینکه ساعت‌های اوج بار در ایام تابستان ۱۲ الی ۱۶ و ۱۹الی ۲۳ است، از مردم خواست تا با کاهش و مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت های اوج بار، کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه را در ارائه هر چه بهتر خدمات و تأمین برق پایدار یاری کنند.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، با بیان اینکه بهینه و درست مصرف کردن به‌معنی مصرف نکردن نیست، ادامه داد: در این ساعت‌ها به دلایل مختلف مردم بیشترین استفاده را از برق دارند؛ توصیه ما این است که در این ساعت‌ها از وسایل برقی پرمصرف مانند اتو، لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی، سشوار و ... استفاده نشود.

وی با تصریح اینکه تداوم این روند با توجه به گرمای هوا، افزایش حداکثر پیک مصرفی برق را طی روزهای آینده محتمل می‌کند، تصریح کرد: اگر مشترکان در ساعات اوج مصرف تنها ۱۰ درصد از مصرف انرژی برق خود را کاهش دهند، بدون کوچکترین مشکلی از پیک تابستان عبور می کنیم.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه سهم روشنایی را یکی از سهم های عمده مصرف برق در بخش خانگی و تجاری معرفی کرد و گفت: می توان با استفاده از تکنولوژی جدید لامپ های «ال ای دی»، مصرف برق را در این بخش ها به حداقل برسانیم. چراکه مصرف لامپ های «ال ای دی» ۱۰ درصد مصرف لامپ های رشته ای است.

الماسی زاده با بیان اینکه براساس آمارهای موجود حدود ۴۵ درصد مصرف انرژی برق در تابستان در بخش سرمایشی است، توصیه کرد: ادارات در این زمینه می توانند با نصب سیستم های هوشمند، و تنظیم سیستم های سرمایشی خود بر روی دمای ۲۵ درجه (دمای آسایش) انرژی مصرفی در بخش سرمایشی را کاهش دهند.

وی در پایان از مشترکین خواست تا درصورت بروز مشکل با شماره ۱۲۱ (حوادث و اتفاقات برق) تماس بگیرند و یا شماره پرونده اشتراک خود(مندرج بر روی قبض برق خود) را به سرشماره ۱۰۰۰۱۲۱۱۲۱ پیامک کنند.