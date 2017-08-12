پخش زنده سخنرانی های کنگره قلب از وب سایت انجمن آترواسکلروز

به گزارش خبرنگار مهر، مژده مزیدی گفت: با توجه به برنامه ریزی ها ی دقیق و منسجم و سیاست های هیئت مدیره انجمن آترواسکلروز ایران مبنی بر برگزاری کنگره و همایش ها در ابعاد بین المللی و مبنی بر استاندارهای جهانی ،تلاش انجمن آترو اسکلروز ایران بر این بوده همچون سال های قبل ، نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب وعروق را از نقطه نظر اجرایی و استاندارهای بین المللی و بالابردن انگیزه حضور فعالان حوزه ی پزشکی کشور در به اشتراک گذاشتن آخرین تحقیقات ، ایده‌ها و روشهای نوآورانه خود درسطحی فراتر برگزار کند.

وی در خصوص سخنرانان شرکت کننده در این همایش گفت: از 250 نفر از سخنرانان علمی ، هیئت رئیسه و گرداننده پانل و بیش از 20 سخنران خارجی از انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن ، آمریکای شمالی و ایرلند و همچنین بیش از 4000 شرکت کننده جامعه پزشکی قلب و عروق کشور ، متخصصین قلب و عروق ، فوق تخصص قلب ، فلوشیپ اینترونشال ، بیهوشی قلب ، جراحان قلب ، فوق تخصص اکوکاردیوگرافی ، متخصصین الکتروفیوزیولوژی ، رزیدنت ها و فلوشیپ های قلب و عروق و پرستاران ویژه قلب در نوزدهمین کنگره حضور خواهند داشت .

مزیدی اظهارداشت: همچون سال قبل به سه مقاله برتر و سه پایان نامه برتر در جلسه Young Cardiologist Award جوایزی به رسم یادبود از طرف کنگره به برگزیدگان اهدا خواهد شد. برای اولین بار در ایران طی یک برنامه ریزی دو روزه ، مجمع تصویربرداری قلب و عروق ، با حضور اساتید و پزشکان متخصص و مجرب عرصه قلب و عروق کشور و همچنین حضور سخنرانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق تصریح کرد: یکی از شاخص های نوزدهمین کنگره وجود سیستم های نوین مدیریتی و وجود فناوری های پیشرفته از قبیل میزهای لمسی هوشمند ( Interactive Table ) خواهد بود که مجهز به یک کامپیوتر پیشرفته داخلی با قابلیت دریافت چند تاچ همزمان می باشد که پزشکان و متخصصین گرانقدر حاضر در کنگره قادر خواهند بود از طریق قابلیت های منحصر به فرد این صفحه نمایش از کلیه اطلاعات کنگره ، اعم از مشاهده کلیه پانل های علمی ، نمایش تصاویر و عناوین سخنرانان خارجی ، نمایش فضای نمایشگاهی ، امکان انتخاب غرفه ها ، نمایش اطلاعات غرفه و سایر امکانات این فناوری بهره مند شوند.

وی از پخش زنده سخنرانی های مراسم خبر داد و گفت: کلیه پزشکان و متخصصین قلب و عروق در اقصی نقاط جهان قادر به مشاهده پخش زنده تمامی سخنرانی ها علمی کنگره به صورت آنلاین از طریق وب سایت انجمن آترواسکلروز ایران می باشند.

گفتنی است نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق را به همت انجمن آترو اسکلروز ایران در تاریخ 21 لغایت 24 شهریور ماه 96 در سالن همایش های بین المللی برج میلاد برگزارمی شود.