سود سهام عدالت شهریورماه پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری فارس، افشین انصاری تاکید کرد: در استان فارس ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت شده‌اند که از این تعداد ۳ میلیون ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت این سود تائید شده اند .

وی تصریح کرد:متاسفانه تا به امروز حدود ۱ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت در فارس شماره شبا را در سامانه ثبت نکرده‌اند.

انصاری یادآور شد افرادیکه شماره شبا را در سامانه ثبت نکرده‌اند تنها تا یک هفته آینده فرصت خواهند داشت، گفت: سود سهام عدالت برای هر نفر ۱۵۰ هزار تومان است و این سود شامل تمام افراد خواهد شد حتی آنان که در سامانه بدهکار می باشند و معدل دریافتی افراد چیزی حدود ۸۰ هزار تومان خواهد بود .

انصاری همچنین در مورد کسانی که دارای سهام عدالت هستند و اما در سامانه اسمشان درج نشده است نیز گفت:این افراد با مراجعه به دفاتر تعاونی در سراسر استان و ثبت نام مشکلشان حل خواهد شد اما تنها ۲هفته دیگر برای این کار فرصت دارند تا مشمول دریافت سود سهام عدالت شوند .

وی در مورد کسانی که تا به حال هیچ ثبت نامی برای دریافت برگه سهام عدالت نکرده اند نیز اظهار داشت:هنوز تصمیم قطعی برای این افراد اتخاذ نشده است .

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان فارس تاکید کرد: طی برنامه ریزی های انجام شده از شهریورماه سال جاری سئود سهام عدالت برای مشمولین واریز خواهد شد.