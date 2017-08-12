رونق صنایع قزوین با مشارکت بنیاد برکت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانپور در حاشیه‌ نشست با معاون اقتصادی بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در آستانه‌ی روز ملی حمایت از صنایع کوچک در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور احیا و توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم و کم‌تر برخوردار، بنیاد برکت درصدد است در طرح های اقتصادی و تولیدی با اولویت طرح‌های تکمیلی و نیمه‌تمام مشارکت نماید.

وی حوزه‌های فعالیتی غذایی و دارویی، چوب، کاغذ و مصالح ساختمانی، چاپ و بسته‌بندی، شیمیایی، برق، الکترونیک، کانی‌های فلزی، غیرفلزی و ساخت فلزات اساسی، کشاورزی، دامپروری و شیلات را از حوزه‌های اقتصادی مورد نظر بنیاد برکت برای مشارکت نام برد.

خانپور با اشاره به شرایط طرح‌های پیشنهادی تصریح کرد: این طرح‌ها باید در مناطق محروم و کم‌برخوردار و دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند. حداقل حجم کل سرمایه‌گذاری طرح ۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیارد ریال است و حداقل سهم بنیاد برکت در طرح‌ها ۳۴ و حداکثر سهم این بنیاد ۴۹ درصد است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: اگر طرح مصوب شود، ۵۰ درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات از سوی بنیاد برکت پرداخت می‌شود.