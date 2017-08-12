توقیف محموله ۲۴۸ حلقه لاستیک قاچاق در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت : در راستای اجرای طرح اهمیت مقابله با قاچاق کالا و کمک به اقتصاد کشور، برخورد با افراد سودجو و قاچاقچیان کالا در دستور کار فرماندهی انتظامی شرق استان تهران قرار دارد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان دماوند در حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی کامیون ایسوزو باری حامل ۲۴۸ حلقه لاستیک خارجی به ارزش ۳۵۰میلیون ریال که فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی بود برخورد نموده و جهت بررسی بیشتر آن را توقیف کردند.

ناظری اضافه کرد: پس استعلام از مراجع مربوطه مشخص گردید تمامی لاستیک ها فاقد مجوز بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است که این قاچاقچیان پس از بارگیری قصد داشتند اقلام مکشوفه را در یکی از شهرهای شمالی وارد بازار مصرف کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان افزود: متهم به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و تمامی لاستیک های قاچاق تحویل اداره تعزیرات شد.