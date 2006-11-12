سینمای بهزیستی به سرمایه و حمایت نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سهیلی در آستانه برگزاری نخستین جشنواره فیلم بهزیستی به گروه رسانه ای جشنواره گفت: "اینکه تاکنون به صورت ریشه ای، کامل و جامع به موضوعات و مضامین بهزیستی پرداخته نشده به دلیل حمایت نشدن و فقدان سرمایه گذاری در این عرصه بوده است."



وی ادامه داد: "لازم است دستگاهها و سازمان های ذیربط برای استقبال هنرمندان و نگاه جدیتر به این حوزه از فیلمسازان با در اختیار گذاشتن امکانات و سرمایه حمایت واقعی و جدی کنند. متاسفانه سینماگران و فیلمسازان کشور از مسئولان فرهنگی به دلیل تمرکز بر میزها و دغدغه های شخصی شان قطع امید کرده اند و برخی مدیران فرهنگی با سینما و هنر بیگانه هستند."



سهیلی از نحوه مشارکت و تعامل مسئولان سازمان بهزیستی با حوزه سینما و تلویزیون انتقاد و خاطرنشان کرد: "اغلب سیاست های موجود در رابطه با سینما، تلویزیون و هنر درست نیست و این گروه به یکسری کارهای روبنایی و سطحی بسنده کرده اند. مدیران و مسئولان بهزیستی اکنون باید هدفمندتر حرکت کنند و جشنواره فیلم بهزیستی طلیعه حرکتی ثمربخش و خوب است."



وی در پایان گفت: "بخش خصوصی به دلیل استقبال نکردن گیشه از چنین آثاری سرمایه گذاری روی زندگی معلولان نمی کند. پس وظیفه بهزیستی و سازمان های مرتبط است که وارد عمل شوند و به مشکلات، گرفتاری ها و دغدغه های معلولان بپردازند و بهترین و ماندگارترین راه هم سینماست."

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