امکان رصد بارش شهابی «برساووشی» فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شهابی «برساووشی» از جمله بارش های شهابی معروفی است که در ایران قابل مشاهده و رصد است و در بازه زمانی ۲۲ تیر تا ۴ شهریورماه هر سال رخ می دهد.
بارش های شهاب برساووشی، جز شهاب های پرسرعت محسوب می شود و با حداکثر ۱۰۰ شهاب در ساعت با جو زمین برخورد می کند. بعد از این بارش شهابی، بارش اتادلوی و جباری سرعت برخوردشان با جو زمین بیشتر است.
در بارش شهابی برساووشی سرعت هر شهاب برابر با ۵۹ کیلومتر بر ثانیه است و این سرعت نسبتا زیادی برای شهاب ها به شمار می رود.
بارش شهابی برساووشی بازمانده دنباله داری به نام سویی تاتل ۱۰۹/p است که این دنباله دار هر ۱۳۰ سال یکبار به ملاقات خورشید می آید.
از این رو، بنیاد نخبگان استان قم، برنامه «بازدید و کارگاه رصدی ویژه بارش شهابی برساووشی» را فراهم کرده است.
این برنامه در راستای اجرای برنامهها مصوب سالجاری بنیاد ملی نخبگان و با هدف آشنایی با ابزار رصدی و کار با تلسکوپ و همچنین آشنایی با صورتهای فلکی و پیدا کردن سیارات برگزار می شود.
برنامه «بازدید و کارگاه رصدی ویژه بارش شهابی برساووشی» روزهای ۲۶ و ۲۷ مردادماه در در روستای ویریچ برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند تا بیستوسوم مردادماه با مراجعه به سایت بنیاد نخبگان استان قم برای حضور در این برنامه ثبتنام کنند.
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