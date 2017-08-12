زمان برگزاری اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، هادی رضایی مدیر تیم های ملی والیبال نشسته با اعلام این خبر گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام شد، ایران برای اولین بار میزبانی رقابت های لیگ جهانی والیبال نشسته را عهده دار شده و این مسابقات اوایل اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.

وی افزود: به همین منظور اولین نشست ستاد لیگ جهانی امروز، با حضور خسروی وفا رئیس فدراسیون، کشفیا رئیس هیات ورزش های جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان انجمن والیبال معلولان، معاونان و مدیران فدراسیون برگزار و پیرامون عقد قرارداد میان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان و سازمان جهانی پارا والیبال، تبادل نظر شد.

مدیر تیم های ملی والیبال نشسته خاطر نشان کرد: لیگ جهانی هر دو سال یکبار با حضور شش تیم اول رنکینگ جهانی و به میزبانی یکی از این تیم ها برگزار می شود و ایران نیز به عنوان میزبان اولین دوره این مسابقات شناخته شده است. این مسابقات به صورت متمرکز برگزار می شود و دارای امتیاز رنکینگ جهانی است.

سرمربی تیم والیبال نشسته آقایان در ادامه گفت: پس از تنظیم تفاهمنامه و عقد قرار داد میان فدراسیون و سازمان جهانی پاراوالیبال، مسئولان ستاد عالی و ستاد اجرایی مسابقات متعاقبا معرفی خواهند شد.