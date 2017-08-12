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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

زمان برگزاری اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته اعلام شد

زمان برگزاری اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته اعلام شد

اولین دوره رقابت‌های لیگ جهانی والیبال نشسته اردیبهشت ماه به میزبانی ایران و در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، هادی رضایی مدیر تیم های ملی والیبال نشسته با اعلام این خبر گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام شد، ایران برای اولین بار میزبانی رقابت های لیگ جهانی والیبال نشسته را عهده دار شده و این مسابقات اوایل اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.

وی افزود: به همین منظور اولین نشست ستاد لیگ جهانی امروز، با حضور خسروی وفا رئیس فدراسیون، کشفیا رئیس هیات ورزش های جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان انجمن والیبال معلولان، معاونان و مدیران فدراسیون برگزار و پیرامون عقد قرارداد میان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان و سازمان جهانی پارا والیبال، تبادل نظر شد.

مدیر تیم های ملی والیبال نشسته خاطر نشان کرد: لیگ جهانی هر دو سال یکبار با حضور شش تیم اول رنکینگ جهانی و به میزبانی یکی از این تیم ها برگزار می شود و ایران نیز به عنوان میزبان اولین دوره این مسابقات شناخته شده است. این مسابقات به صورت متمرکز برگزار می شود و دارای امتیاز رنکینگ جهانی است.

سرمربی تیم والیبال نشسته آقایان در ادامه گفت: پس از تنظیم تفاهمنامه و عقد قرار داد میان فدراسیون و سازمان جهانی پاراوالیبال، مسئولان ستاد عالی و ستاد اجرایی مسابقات متعاقبا معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4056886
زینب حاجی حسینی

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