توسعه جغرافیایی استان قم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار قم در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم که با حضور حجت الاسلام ذوالنور و امیرآبادی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی حمایت از بخش خصوصی را لازمه پیشرفت و توسعه استان دانست.

وی با اشاره به بوروکراسی حاکم بر کشور برای ارائه مجوزهای لازم برای بخش خصوصی افزود: بایستی حمایت از بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار همه مسئولان باشد.

نماینده عالی دولت در استان همچنین با اشاره به ضرورت توسعه جغرافیایی استان قم در راستای توازن و تعادل جمعیتی ابراز داشت: امیدواریم با چانه زنی مدیران قمی در هیئت دولت این مهم محقق شود.

در این جلسه ۲۲ پیشنهاد کارگروه اخصصی امور زیربنایی و شهرسازی با ۱۴ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب رسیدند.

طرح توسعه جغرافیایی استان قم نیز با ۱۴ طرح موافق و ۲ رأی مخالف در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

پیشنهاد کارگروه آمایش سرزمین در خصوصی احداث شهرک صنعتی خصوصی نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.