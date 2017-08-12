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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان خبر داد:

انتشار ۱۳ هزار خبر حوزه انتظامی در رسانه‌های لرستان

انتشار ۱۳ هزار خبر حوزه انتظامی در رسانه‌های لرستان

خرم‌آباد- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان از تولید و انتشار ۱۳ هزار و ۳۰۰ خبر در حوزه فعالیت‌های فرماندهی انتظامی در رسانه‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا شیراوژن ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به انتشار ۱۳ هزار و ۳۰۰ خبر در رابطه با فعالیت های فرماندهی انتظامی لرستان در رسانه های تصویری، مجازی، مکتوب و ... خبر داد و اظهار داشت: ۲۰ هزار و ۳۰۰ دقیقه محتوای رسانه ای از حوزه انتظامی در صدا و سیمای مرکز لرستان تولید و پخش شده است.

وی با بیان اینکه در مدت ۴ سال گذشته، ۵۵ نشست خبری از سوی فرماندهی انتظامی لرستان با اصحاب رسانه برگزار شده است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ مصاحبه با مسئولان و فرماندهان انتظامی لرستان در صدا و سیمای مرکز این استان صورت گرفته است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان ادامه داد: ۲ هزار و ۵۲۰ خبر برگزیده از اقدامات فرماندهی انتظامی لرستان در سایت ناجا منتشر شده است.

کد مطلب 4056935

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