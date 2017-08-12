به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا شیراوژن ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به انتشار ۱۳ هزار و ۳۰۰ خبر در رابطه با فعالیت های فرماندهی انتظامی لرستان در رسانه های تصویری، مجازی، مکتوب و ... خبر داد و اظهار داشت: ۲۰ هزار و ۳۰۰ دقیقه محتوای رسانه ای از حوزه انتظامی در صدا و سیمای مرکز لرستان تولید و پخش شده است.

وی با بیان اینکه در مدت ۴ سال گذشته، ۵۵ نشست خبری از سوی فرماندهی انتظامی لرستان با اصحاب رسانه برگزار شده است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ مصاحبه با مسئولان و فرماندهان انتظامی لرستان در صدا و سیمای مرکز این استان صورت گرفته است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان ادامه داد: ۲ هزار و ۵۲۰ خبر برگزیده از اقدامات فرماندهی انتظامی لرستان در سایت ناجا منتشر شده است.