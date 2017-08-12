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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۹

قهرمان گلستانی موی تای جهان در گفتگو با مهر:

هدفم حضور در المپیک است/امکانات ورزش‌های رزمی در کلاله مناسب نیست

هدفم حضور در المپیک است/امکانات ورزش‌های رزمی در کلاله مناسب نیست

گرگان – قهرمان گلستانی موی تای جهان با بیان اینکه هدفم حضور در المپیک است یادآور شد که امکانات ورزش‌های رزمی در شهرستان کلاله مناسب نیست.

محمدرضا چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب مقام قهرمانی مسابقات جهانی موی تای در رده سنی جوانان، اظهار کرد: ماه گذشته در رقابت‌های انتخابی تیم ملی موی تای موفق به کسب عنوان قهرمانی شدم و پس از ۱۰ روز تمرین پر فشار به رقابت‌های جهانی اعزام شدیم.

وی افزود: در این رقابت‌ها ورزشکارانی از ۱۲۰ کشور و با آمادگی کامل شرکت کرده بودند و خوشبختانه توانستم در نخستین حضورم عنوان قهرمانی را کسب کنم.

وی ادامه داد: حضور در المپیک بزرگ‌ترین هدفی است که اکنون دنبال می‌کمم و برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را به کار خواهم بست.

چابک تصریح کرد: باید از استاد عزیزم آقای صادقی نسب که حمایت زیادی از من کردند تشکر کنم و اداره کل ورزش و جوانان، هیئت ورزش‌های رزمی استان و انجمن موی تای ایران هم حمایت زیادی از من داشتند.

وی که اهل کلاله است در خصوص امکانات ورزش‌های رزمی در این شهرستان گفت: متاسفانه امکانات ورزش‌های رزمی در کلاله مناسب نیست و من در باشگاه شخصی خودم تمرین می‌کنم و اداره ورزش و جوانان شهرستان کلاله هم تا کنون کمکی به من نکردند.

کد مطلب 4056950

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