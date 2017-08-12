محمدرضا چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب مقام قهرمانی مسابقات جهانی موی تای در رده سنی جوانان، اظهار کرد: ماه گذشته در رقابت‌های انتخابی تیم ملی موی تای موفق به کسب عنوان قهرمانی شدم و پس از ۱۰ روز تمرین پر فشار به رقابت‌های جهانی اعزام شدیم.

وی افزود: در این رقابت‌ها ورزشکارانی از ۱۲۰ کشور و با آمادگی کامل شرکت کرده بودند و خوشبختانه توانستم در نخستین حضورم عنوان قهرمانی را کسب کنم.

وی ادامه داد: حضور در المپیک بزرگ‌ترین هدفی است که اکنون دنبال می‌کمم و برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را به کار خواهم بست.

چابک تصریح کرد: باید از استاد عزیزم آقای صادقی نسب که حمایت زیادی از من کردند تشکر کنم و اداره کل ورزش و جوانان، هیئت ورزش‌های رزمی استان و انجمن موی تای ایران هم حمایت زیادی از من داشتند.

وی که اهل کلاله است در خصوص امکانات ورزش‌های رزمی در این شهرستان گفت: متاسفانه امکانات ورزش‌های رزمی در کلاله مناسب نیست و من در باشگاه شخصی خودم تمرین می‌کنم و اداره ورزش و جوانان شهرستان کلاله هم تا کنون کمکی به من نکردند.