تاکید نمایندگان بر توسعه ورزشی مناطق محروم در دولت دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون تولید و اشتغال با بیان اینکه حوزه ورزش و جوانان بعنوان یکی از حساس ترین وزارتخانه های ما مطرح است و سطح مطالبات و انتظارات مردم بویژه جوانان بسیار بالا است، گفت: سوابق آقای سلطانی فر بعنوان یکی از مدیران باتجربه کشور بر همه ما روشن است و در این مدت کوتاهی که در کابینه یازدهم سکاندار وزارت ورزش و جوانان بود به اعتقاد اکثر نمایندگان مجلس شاهد آرامش نسبی در ورزش کشور ومشاهده بارقه های امید در تمامی سطوح هستیم.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، در ادامه افزود: ولیکن هنوز نتوانسته ایم آنگونه که باید جبران کاستی ها و عقب ماندگی های بجا مانده از گذشته را شاهد باشیم و در این حوزه جای کار فراوانی داریم. لذا انتظار نمایندگان مجلس از وزیر پیشنهادی وزارت ورزش وجوانان در دولت دوازدهم توجه جدی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از نظر امکانات ورزشی می باشد.

در ادامه نمایندگان حاضر در این نشست ضمن تقدیر و ابراز رضایت از عملکرد هشت ماهه آقای سلطانی فر بعنوان وزیر ورزش و جوانان خواستار تحول جدی در این وزارتخانه توجه جدی به معاونت جوانان و تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس به جهت پیگیری مطالبات عمومی مردم در چهارسال آتی شدند.

در پایان آقای سلطانی فر با ذکر خلاصه ای از اقدامات انجام شده در طی هشت ماهه اخیر، به خانه ملت اظهار داشت: به قطه یقین فرصت بنده برای تحول بنیادین در وزارت ورزش بسیار کم بوده است ولی با این حال شاهد کسب موفقیت های خوبی در کسب افتخارات در حیطه ورزش و نظام مند نمودن بسیاری از امور بوده ایم.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت دوازدهم همچنین با تصدیق و تایید سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر همکاری هر چه بیشتر با خانه ملت در چهار سال آینده تاکید نمود.