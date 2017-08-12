شهرستان ملکشاهی از کمبود آب رنج می برد

سلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ملکشاهی به دلیل مدیریت ناصحیح صورت گرفته از مشکل کمبود آب رنج می برند.

وی ادامه داد: ملکشاهی از لحاظ منابع آبی غنی است ولی هنوز مشکل تامین آب برای مردم وجود دارد که اهالی این منطقه برای حل آن به چشمه های اطراف شهرستان مراجعه و نیاز خود را برطرف می کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم گفت : طرح انتقال آب از سد چم گردلان سال ۹۳ برای حل این مشکل آغاز شد ولی به دلیل عدم تامین اعتبار لازم تنها ۳۰ درصد پیشرفت دارد که قابل قبول نیست و در این راستا با وزیر نیرو و قائم مقام ایشان جلسات متعددی انجام شد.

وی اظهار کرد : امسال ۵۰ میلیارد ریال برای سرعت بخشی در اجرای این طرح اختصاص یافت که با رایزنی های صورت گرفته این اعتبار به ۷۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.