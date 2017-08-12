طرح کنترل و کاهش طلاق در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمودی عصر شنبه در کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان بشرویه گفت: در بحث آسیب های اجتماعی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اقدامات قابل توجهی در حال انجام است و‌ کشور نیز این موضوع را از طریق ستادهای مرتبط به طور مرتب پیگیری‌ کند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه خراسان جنوبی در بحث آسیب های اجتماعی نسبت به استان های دیگر شرایط بهتری دارد اما بازهم این میزان برای استان ما بسیار است.

محمودی گفت: درخصوص بحث طلاق به دنبال الزام مشاوره قبل از طلاق هستیم و میخواهیم طرح ملی کنترل و کاهش طلاق را در استان اجرایی کنیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بیان کرد: خراسان جنوبی رتبه ۲۷ یا ۲۸ را در حوزه طلاق در سطح کشور دارد که بازهم برای استان ما بسیار است.

وی با بیان اینکه جهل و نادانی عامل اصلی معضلات ومشکلات اجتماعی است گفت: آموزش در بین خانواده ها در زمینه معضلاتی چون طلاق و اعتیاد میتواند سبب کاهش بروز این آسیب ها شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: برای جلوگیری از موازی کاری ادارات بهتر است پس از انجام هرگونه اقدامی توسط هر نهادی این امر به سایر دستگاه‌ها نیز اطلاع رسانی به موقع شود.

محمودی در ادامه با اشاره به روز خبرنگار نیز گفت: خبرنگاران تلاش در تبیین وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور دارند.

وی بااشاره به اینکه در بشرویه حجاب برتر چادر را داریم اظهار داشت: اگر عفاف هم در جامعه ای رعایت شود قطعا موضوعاتی چون رباخواری و فضای مجازی نیز نبایستی موجب نگرانی شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه فضای مجازی آینه رفتار ما در چهل سال گذشته بوده است افزود: آسیب های فضای مجازی ابتدا بایستی در بین پدران و مادران شناسایی و کنترل شود تا بتوان فرزندان را نیز کنترل نمود.

محمودی بیان‌کرد: باید احیا حیا در جامعه داشته باشیم چرا که‌حجاب بدون حیا و عفاف به هیچ دردی نمی خورد.

وی اظهار داشت: اگر تهاجم فرهنگی بوده تغافلی نیز بوده که نتیجه آن شبیخون فرهنگی شده است.

محمودی گفت: عفاف وحیا در بین آقایان نیز باید‌ شود چراکه این‌ گرچه در شهرستانی چون بشرویه احساس نمی شود اما در سطح کشور امروز به یک تهدید تبدیل شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: حیا، عفاف وحجاب هر سه در کنارهم و هم برای آقایان و هم بانوان نیاز است.

محمودی بااشاره به افزایش اعتبارات سال گذشته در حوزه های اجتماعی و فرهنگی گفت: یکی از ویژگی های دولت تدبیر و امید مخفی نکردن آسیب های فرهنگی و اجتماعی بوده و اینکه به جد با این آسیب ها مقابله کرده است.

وی بیان کرد: بحث نشاط اجتماعی شامل ورزش، برگزاری مسابقه، جشن و... می شود که نیاز است مدیران در اجرای این امور بکوشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی افزود: تاکنون ۲۵۰ برنامه فرهنگی برگزار کرده ایم که ۱۲۵ برنامه آن در مراسم شاد مذهبی بوده است.

محمودی بااشاره به سالروز تشکیل تشکل های مردم نهاد گفت: باتوجه به سرمایه های اجتماعی در بشرویه بایستی افزایش سازمان‌ مردم نهاد را داشته باشیم.

وی افزود: امروز مشکلات مردم باید اجتماع محور حل شود به گونه ای که‌ به دست خود مردم حل شود.

محمودی گفت: در بحث ستاد صیانت وظیفه ما کار تبلیغی، تشویقی و ترویجی ست و هدف نهایی‌ما حفظ کرامت مردم‌.