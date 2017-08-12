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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۴۰

تاکید روسیه بر حمایت از مذاکرات میان طرفهای لیبیایی

تاکید روسیه بر حمایت از مذاکرات میان طرفهای لیبیایی

رئیس گروه تماس روسیه درباره لیبی بر تداوم حمایت کشورش از مذاکرات میان تمام طرفها در این کشور برای حل و فصل درگیریها به ویژه میان «خلیفه حفتر» و «فایز السراج» تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لیو دینگوف»، رئیس گروه تماس روسیه درباره لیبی تاکید کرد که مسکو به حمایت خود از مذاکرات میان طرف ها در لیبی ادامه می دهد.

وی در ادامه افزود: روسیه همواره از گفتگو میان «خلیفه حفتر»، فرمانده ارتش ملی لیبی و فایز السراج رئیس دولت آشتی ملی استقبال می کند و این دو اخیرا در ابوظبی و فرانسه نشستهایی داشته اند. السراج اخیر سفری به مسکو داشته و ما روابط خوبی با وی داریم.

قرار است خلیفه حفتر امروز(شنبه) برای دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در روز دوشنبه وارد مسکو شود.

کد مطلب 4057072
فاطمه صالحی

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