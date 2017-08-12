تاکید روسیه بر حمایت از مذاکرات میان طرفهای لیبیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لیو دینگوف»، رئیس گروه تماس روسیه درباره لیبی تاکید کرد که مسکو به حمایت خود از مذاکرات میان طرف ها در لیبی ادامه می دهد.

وی در ادامه افزود: روسیه همواره از گفتگو میان «خلیفه حفتر»، فرمانده ارتش ملی لیبی و فایز السراج رئیس دولت آشتی ملی استقبال می کند و این دو اخیرا در ابوظبی و فرانسه نشستهایی داشته اند. السراج اخیر سفری به مسکو داشته و ما روابط خوبی با وی داریم.

قرار است خلیفه حفتر امروز(شنبه) برای دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در روز دوشنبه وارد مسکو شود.