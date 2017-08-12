۱۵ سرمایه گذار خارجی در شهرک های صنعتی قزوین حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر رضا صفاری به مناسبت روز صنایع کوچک روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در مرکز کسب و کار شهرک صنعتی کاسپین قزوین گفت: حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سودآور بلکه در شرایط فعلی کشور، امری لازم و ضروری است.

وی اضافه کرد: بالا بودن ارزش افزوده صنایع کوچک، سهم صادرات، زودبازده بودن و سرمایه گذاری کمتر برای بهره برداری در زمان کوتاهتر از ویژگی های صنایع کوچک است که می تواند به اشتغال پایدار ما کمک کند.

۸۰ درصد هزینه های آموزشی را تامین می کنیم

معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان قزوین بیان کرد: توجه به آموزش در واحدهای صنعتی جدی گرفته شده و در این راستا در سال گذشته ۱۷۲ دوره آموزشی برگزار شده و ۳ هزار و ۵۸۶ نفر از شاغلان صنعتی در این دوره ها شرکت کرده و مهارت خود را افزایش داده اند.

صفاری اظهارداشت: دوره های آموزشی در زمینه های مختلف مانند قوانین کار، مالیات، بیمه، کارآفرینی، صادرات، تولید برگزار شده و با اجرای تورهای صنعتی در سال گذشته ۱۲ مورد در داخل و خارج از استان برای گروههای مختلف زمینه اشنایی با توانمندی های تولیدی و صنعتی فراهم شده که در برخی بازدیدها زمینه عقد قرارداد فروش هم بسته شده است.

وی گفت: توجه به فن بازار برای مبادله دانش فنی از کارهای دیگری است که در این معاونت جدی گرفته شده که زمینه حضور کشورهای خارجی را نیز مهیا کرده است.

دانش بنیان شدن واحدهای کوچک را پیگیری می کنیم

صفاری اضافه کرد: قرار نیست همه شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فنآوری مستقر شوند لذا در شهرک های صنعتی نیز دانش بنیان شدن واحدها را مورد حمایت قرار داده ایم تا برای این گروه نیز زمینه فعالیت فراهم شود.

۱۸ واحد صنعتی دانش بنیان در استان قزوین

وی اضافه کرد: در شهرک های صنعتی استان در حال حاضر ۱۸ واحد دانش بنیان داریم که با شناسایی آنها برای کاهش مشکلات این بخش اقدام کرده ایم.

معاون صنایع کوچک صفاری اضافه کرد: یکی از مشکلات صنایع کوچک ارائه وثیقه برای دریافت تسهیلات است که در این راستا با تامین ضمانت نامه های بانکی به کمک صنعتگران آمده ایم.

توزیع یارانه برای شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی

وی گفت:یکی از راههای فروش کالای واحدهای صنعتی کوچک شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی است که برای کمک به واحد های شرکت کننده یارانه ای برای تامین بخشی از هزینه ها اختصاص داده ایم.

صفاری اضافه کرد: در سال گذشته ۱۴۱ واحد برای شرکت در ۲۵ نمایشگاه داخلی معرفی شدند و ۱۰ واحد برای ۴ نمایشگاه داخلی و ۱۵ واحد برای هشت نمایشگاه خارجی از تسهیلات یارانه ای برخوردار شدند.

وی اظهارداشت: در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان یارانه نمایشگاهی پرداخت شد وامسال نیز تاکنون ۵۰ میلیون تومان یارانه برای این کار هزینه شده است.

۹۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در شهرک های صنعتی

وی بیان کرد: با بسترسازی مناسب و انجام کارهای زیربنایی تاکنون ۱۵ سرمایه گذار از کشورهای خارجی در شهرک های صنعتی استان حضور یافته و بیش از ۹۳ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند.

وی بیان کرد: در این نواحی و شهرکها تعداد ۳۱ واحد صادراتی شاخص داریم که توانستند در سال گذشته ۷۵ میلیون دلار سرمایه گذاری کنند.

صفاری در ادامه در خصوص خوشه های صنعتی هم گفت: مدل های توسعه صنایع خوشه های صنعتی از دیگر کارهای این معاونت است که در این راستا در قزوین خوشه های بسته بندی به پایان رسیده و خوشه انگور هم کلید خورده و خوشه شیرینی سنتی وکفش دانسفهان هم در دست اقدام است وامسال آغاز می شود.