توانمندی ایران در تولید سوخت هسته ای می تواند در خدمت آسیایی ها قرار گیرد / بازارچه یکپارچه انرژی در آسیا تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس در اجلاس مجالس آسیایی برای صلح در تهران با اشاره به همزمانی میزبانی تهران در هفتمین نشست مجالس آسیایی و یکصدمین سال تشکیل مجلس قانونگذاری در ایران ابراز امیدواری کرد نشست اخیر زمینه ساز تحقق اهدافت تعیین شده توسط انجمن مجالس آسیایی باشد.

وی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد یک کنفرانس آسیایی متشکل از وزرای امور خارجه و روسا و نمایندگان مجلس کشورهای آسیایی برگزار نماید تا تعامل سازنده و حرکت آفرین در زمینه همگرایی آسیایی میان نهادهای اجرایی و تقنینی بوجود آید.

حداد عادل با بیان اینکه در آسیا همکاری در امر انرژی می تواند فصل مشترک خوبی برای همرگایی آسیایی باشد افزود: احداث لوله نفت و گاز، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای نفت و گاز و نیز گسترش حمل ونقل و طرح های مرتبط با توسعه پایدار در کشورهای عضو نقش مهمی در همگرایی منطقه ای دارد.

وی بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر کشورهای آسیایی برای گسترش روابط تجاری و مبادله فناوری ها و سرمایه گذاری های مشترک در بخش های مختلف صنفی از جمله حمل و نقل تاکید کرد وافزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که می توان کلیه مولفه های تامین تولید، اقتصاد و تکنولوژی و مصرف انرژی را در یک طرح امنیتی جامع برای منطقه اسیا تعریف نمود. کشورهای آسیایی با فرهنگ و سرنوشت کم و بیش مشترک ونزدیک، می توانند در جهت تحقق این ساختار گام بردارند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در تامین انرژی مورد نیاز کشورهای اسیا کمک کننده موثر و مورد اعتماد باشد گفت: جمهوری اسلامی ایران برای همگرایی و پیشرفت اقتصادی و امنیتی کشورهای آسیایی عزم راسخ دارد، زیرا روابط مستحکم و در هم پیوسته بین کشورهای آسیایی می تواند موجب تقویت مناسبات با دیگر نقاط جهان شود.

وی ادامه داد: در پرتو چنین نگرشی بوده است که دیپلماسی گسترش خط لوله نفت و گاز با کشورهای همجوار هم اینکه در دستور کار روابط خارجی ما قرار دارد. حداد عادل گفت: توانمند شدن علمی ایران در مراحل تولید سوخت هسته ای برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز با این نگرش بوده است که این توانمندی با توجه به قوانین و مقررات بین المللی می تواند در خدمت کشورهای همسایه و قاره آسیا قرار گیرد.

وی افزود: قطعا همکاری مشترک و چند جانبه در امر انرژی به خودی خود هم برای کشورهای تولید کننده و هم برای کشورهای مصرف کننده آسیایی بازده امنیتی مثبت خواهد داشت، اما مناقشات و درگیری های مسلحانه در نقاط مختلف آسیا می تواند صلح و امنیت را به خطر اندازد ومنابع مالی انسانی ما را به تحلیل ببرد. باید تلاش جمعی ما برای حل و فصل اینگونه معضلات باشد.

وی با بیان اینکه در فرآیند جهانی شدن مقوله تنوع فرهنگی دارای اهمیت بسیاری است افزود: نباید اجازه داد فرهنگ شورهایی کهاز نظر اقتصادی ضعیف هستند توسط فرهنگ هایی که دارای اقتصادی قوی ترند استحاله شود و نابود گردد، چرا که دراین فرآیند قدرتمندان اقتصادی با امکانات خود فرهنگشان را تبلیغ کرده و کالاهای فرهنگی زیادی ایجاد می کنند.

"گفتمان میان فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات توسعه و صلح عادلانه و پایدار است. فعلیت بخشیدن به توان نهفته در تنوع فرهنگی مبتنی بر شالوده هویت های پویای ملی و منطقه ای می تواند فاصله میان کشورهای آسیایی با یکدیگر و نیز دیگر جوامع را کمتر کند. جهان امروز در جستجو مفاهمه، تنوع ، برابری و آزادی است. جامعه جهانی از تنش، مداخله و سلطه گریزان است. پس به جد باید به طرحی نو در حیات جمعی خود درجه اول و در نظام جهانی فکر کرد."

وی گفت: با توجه به چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آسیا ضرورت عمل مجالس آسیایی به مسئولیت های تقنینی خود در مواجهه با این چالش ها و ارائه راه حل برای معضلات در پیش رو، اینجانب پیشنهاد می کنم که یک گروه کاری برای مطالعه و ارائه برنامه عمل در زمینه موضوعات ذیر تشکیل شود:

- تقویت همبستگی، دوستی و حسن همجواری میان کشورهای آسیایی و تصویب پیمان دوستی در آسیا.

- تقویت همکاری در بخش انرژی از جمله بررسی ایده تشکیل یک بازارچه یکپارچه انرژی در آسیا با هدف تضمین استمرار و پیش بینی بازار عرضه و تقاضا.

- ارائه راهکارهایی برای کاهش تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن واستفاده بهینه از فرصت فراهم آمده از روند جهانی شدن در اسیا.

- ارائه راهکارهایی برای ریشه کن کردن فقر تا سال 2015 که از طرف سازمان ملل تعیین شده است و نهایی کردن پیشنهاد مربوط به تشکیل صندوق فقر زدایی.

- انجام فعالیت های آگاهی رسانی در زمینه اهمیت و تاکید بر تنوع فرهنگی برای ترویج حقوق بشر در برابر تلاش هایی که در جهت تحمیل برخی ارزش ها بنام ارزش های فرهنگی جهانی صورت می گیرد.

- اتخاد تدابیری برای مقابله با فساد از طریق آموزش همگانی و اطلاع رسانی و تقویت حاکمیت مطلوب .

"ما با کمال افتخار میزبانی این گروه کار را بر عهده می گیریم. گروه کاری مذکور می تواند در فاصله بین دو اجلاس مجمع عمومی تشکیل شود و گزارش بررسی های خود را به اجلاس آتی مجمع عمومی ارائه نماید."

حداد عادل خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم که در نوزایی اقتصادی و فرهنگی قاره آسیا و کاهش فقر و نا امنی تلاش کنیم و ما نیز در آن حد که بتوانیم در کنار شما و با شما خواهیم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: اجلاس تهران می تواند راه را برای تبدیل انجمن مجالس آسیایی برای صلح به مجمع پارلمانی آسیا هموار سازد.