جایگاه ویژه حمل و نقل جاده ای در توسعه استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم بعد از ظهر شنبه در دیدار با کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی، اظهار داشت: حمل و نقل جاده ای از حوزه های زیربنایی اقتصاد و بسترسازی توسعه پایدار کشور و میزان ارزش افزوده این بخش بیش از سایر بخش های حمل و نقل بوده و سهم بیش از ۹۰ درصدی جابجایی مسافر و کالا از طریق جاده ها و سهم ۱۰ درصدی آن از درآمد ناخالص داخلی، نشانگر جایگاه ویژه حمل و نقل جاده ای در کشور است.

وی همچنین در ادامه با تقدیر از فعالیت های کارکنان حوزه راهدای و راهداران در گرمای سخت تابستان و سرمای زمستان، افزود: این افراد مسئولیت نگهداری از سرمایه های ملی و ایمن سازی راه های کشور را بر عهده دارند و جابجایی هفت میلیون مسافر توسط این اداره کل اقدامی قابل توجه بوده و ضرورت دارد که از فعالان ایثارگر در این حوزه قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی به لحاظ ویژگی های حمل و نقلی مهم ترین استان شمالغرب کشور محسوب می شود، تصریح کرد: از مؤلفه های مهم حمل و نقل استان می توان به پتانسیل های بالا در حوزه های صنعتی، کشاورزی و معدنی، تراکم جمعیتی بالا، وجود پایانه مرزی با کشورهای همسایه، مناطق آزاد تجاری فعال، شبکه راه های گسترده و تعداد ناوگان و راننده گان با گستره نفوذ کشوری و منطقه ای اشاره کرد که باعث می شود استان آذربایجان شرقی در حوزه های مختلف حمل و نقل کالا، مسافر، ایمنی، ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در پهنه کشور ایران به عنوان یکی از استان های برجسته و مطرح کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ به مبنای مصوبه شورای عالی اداری کشور با انتقال وظایف راهداری به اداره کل حمل و نقل و پایانه های جاده ای وظایف این اداره کل گسترده تر شده و راهداری در کنار برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای وضعیت حمل و نقل به این اداره کل محول شده است که کارکنان این اداره کل در مدت زمان کوتاه توانستند اقدامات قابل توجهی را انجام دهند.

وی همچنین در ادامه از فعالیت اداره کل راهداری، حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی در ایام اربعین حسینی و جابجایی زائران از مرز مهران و چزابه و همچنین از فعالیت این اداره کل در اعزام کاروانهای دیدار با مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر کرد.