انهدام باند کپی کنندگان کارت عابربانک با ۶ میلیارد کلاهبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار «کامرانی صالح» روز شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه ، خبرنگاران را مکمل فعالیت های پلیس در حوزه امنیت دانست و گفت : خبرنگاران پل ارتباطی بین پلیس و مردم هستند و همیشه دراجرای ماموریت ها ، ما را یاری می کنند.

سردار کامرانی صالح افزود: خبرنگاران درجنگ هشت ساله و در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی حضور فعال داشته و برای بالابردن احساس امنیت درجامعه تلاش کرده اند.

وی تاکید کرد: رسانه ها در افزایش احساس امنیت اجتماعی اثرگذار بوده و بدون شک اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی برای امنیت بیشتر در جامعه بدون خبرنگاران نتیجه مناسبی ندارد.

این مقام انتظامی ادامه داد: تاکنون بسیاری از طرح های امنیتی و اجتماعی پلیس با فرهنگ سازی توسط خبرنگاران به مرحله اجرا رسیده و پلیس در بحث ارتقا امنیت اجتماعی ضمن تعامل با این قشر فرهنگی توانست به اهداف خود که همان احساس امنیت است، برسد.

سردار کامرانی صالح با تاکید بر تعامل بیش از پیش خبرنگاران با نیروی انتظامی افزود: مقوله ایجاد احساس امنیت در جامعه توسط اصحاب رسانه یکی از نکات قابل توجه در این عرصه است.

کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از ۵۴۳ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال در البرز

سردار کامرانی صالح در ادامه این نشست خبری به توفیقات پلیس استان البرز در زمینه کشف کالای قاچاق از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و عنوان داشت: به منظور مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با قاچاقچیان ، ماموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی استان در این مدت موفق به کشف انواع کالا به ارزش ۵۴۳ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۷۶۲ هزار ریال شدند .

وی افزود : این مقدار کالای کشف شده بیشتر شامل لوازم صوتی و تصویری، لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع پوشاک، سیگار خارجی و فرآورده های نفتی می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۸ درصد افزایش داشته است .

این مقام انتظامی گفت : در همین راستا ۷۶ دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین توقیف و ۱۸۴ نفر که در قاچاق کالا فعالیت داشتند دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار کامرانی صالح در ارتباط با پرونده های تشکیل شده در خصوص کشفیات کالای قاچاق گفت: ۶۵ فقره پرونده بالای ۱۰ میلیون تومان ، ۱۱ فقره بالای ۱۰۰ میلیون تومان و هفت فقره بالای ۵۰۰ میلیون تومان تشکیل شده است .

کشف بیش از ۵ هزارکیلوگرم انواع موادمخدر درالبرز

سردار کامرانی صالح در بخش دیگری از سخنان خود به کشف پنج هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع پیش ساخته ، سنتی و صنعتی دراین استان اشاره کرد و گفت : از این مقدار مواد کشف شده، یک هزار و ۸۹۸ کیلوگرم تریاک ، ۳۳۷ کیلوگرم حشیش، ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم هرویین و مابقی سایر مواد مخدر بوده است .

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به شناسایی و انهدام ۱۷ باند تهیه و توزیع مواد مخدر طی این مدت تصریح کرد: دستگیری پنج هزار و ۵۵۷ قاچاقچی، حمل کننده، توزیع کننده و نگهدارنده مواد مخدر و توقیف۶۱ دستگاه خودرو سبک و سنگین از دیگر توفیقات ما از ابتدای سال تا کنون بود.

سردار کامرانی صالح گفت : پلیس استان البرز از ابتدای سال جاری ۱۰ هزار و ۷۷۶ معتاد ولگرد و کارتن خواب پرخطر را از سطح استان جمع آوری و به منظور بازگشت به زندگی عادی و اجتماعی تحویل مراکز بازپروری مجاز داده است.

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری کارت بانکی در البرز

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: در پی شکایت تعدادی ازشهروندان شهرستان های نظرآباد و ساوجبلاغ مبنی بر برداشت غیرمجاز ازحساب آن ها موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت .

وی اضافه کرد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی ، استعلام از بانک های مربوطه و شناسایی محل هایی که خرید درآن ها صورت گرفته بود متوجه شدند که تمام خریدها از کیوسکی در شهرستان نظرآباد صورت گرفته است .

این مقام مسئول گفت : تیم پلیس به آدرس مذکور اعزام و مشخص شد که مجرمان با اجاره مکان مورد نظر در مدت دو ماه از حساب های بانکی خریداران برداشت و سپس مکان مذکور را ترک کرده اند .

وی افزود : با توجه به اینکه متهمان به صورت حرفه ای و برنامه ریزی شده اقدام به کپی کارت و برداشت از حساب شاکیان کرده و سرنخی از متهمان وجود نداشت، بلافاصله رصد اطلاعاتی آغاز شد تا این که چهره سه نفر که اقدام به برداشت از کارت های کپی شده از طریق موبایل فروشی و طلافروشی های واقع در شهر کرج و تهران کرده بودند شناسایی شدند .

سردار کامرانی صالح گفت : کارشناسان این پلیس با بهره گیری از شگرد های خاص پلیسی ، اقدامات فنی و اقدامات شبانه روزی یکی از متهمان را دستگیر و متهم اقرار کرد با همکاری چهار نفر دیگر موجودی کارت های کپی شده را برداشت و از طلافروشی های شهر تهران و کرج خرید کرده اند .

این مقام انتظامی بیان داشت : تحقیقات پیرامون شناسایی چهار متهم دیگر آغاز و مشخص شد که دو متهم به جزیره کیش و دو متهم دیگر به استان کرمانشاه متواری شده اند بنابراین ماموران با کسب نیابت قضائی و پس از چندین روز تلاش شبانه روزی موفق به دستگیری متهمان شدند .

سردار کامرانی صالح گفت : متهمان به جرم خود مبنی بر برداشت ۶ میلیارد ریال از کارت های بانکی ۵۰ نفر از شهروندان اعتراف کرده و در خصوص شیوه سرقت ها اذعان داشتند که با اجاره کیوسکی در شهر نظرآباد به مدت یک ماه با استفاده از دستگاه اسکیمر،کارت های بانکی شهروندان را کپی و سپس به شیوه خرید و یا برداشت از عابر بانک مبالغی از حساب شاکیان مورد نظر برداشت کرده و سپس با فسخ قرداد اجاره ، به جزیره کیش و استان کرمانشاه متواری شدند .

فرمانده انتظامی استان البرز گفت : از ابتدای سال تا کنون ۳۴۶ فقره کشفیات در حوزه جرایم اینترنتی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته است .

سرقت از مشتریان بانک ها به شیوه زاغ زنی درالبرز

سردار کامرانی صالح افزود: درپی دریافت یک فقره پرونده از کلانتری ۱۵ رجایی شهر مبنی بر دستگیری سارقان داخل خودرو به پلیس آگاهی استان البرز، تحقیقات تکمیلی از متهمان پرونده آغاز شد.

وی از اعتراف متهمان به سرقت های متعدد بانکی به شیوه زاغ زنی از مشتریان بانک ها خبر داد و اذعان داشت:سارقان با دریافت فیش نوبت، منتظر سوژه های خود که اغلب وجوه زیادی دریافت می کردند شده و پس از خروج از بانک ، آن ها را تعقیب می کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: متهمان در یک فرصت مناسب پس ازترک خودرو توسط مالباخته، شیشه درب خودرو را شکسته و وجوده نقد را به سرقت می بردند .

سردار کامرانی صالح بیان کرد : متهمان به ۲۹ فقره سرقت به شیوه زاغ زنی از مشتریان بانک ها و سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.