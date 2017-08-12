تلاش شرکت روسی «سوخو» برای صادرات هواپیماهای مسافربری به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، یک مسئول در شرکت هواپیمایی سوخوی روسیه اعلام کرد که این شرکت درخواست خود را به دفتر نظارت بر معاملات خارجی در وزارت دارایی آمریکا برای موافقت با صادرات این هواپیماها به ایران ارسال کرده است.

وی در ادامه افزود: وجود برخی قطعات آمریکایی در هواپیمای نوع «سوخو سوپر جت SSJ۱۰۰» باعث شده تا ما برای جلب موافقت طرف آمریکایی در این خصوص اقدام کنیم.

این نوع هواپیمای مسافر بری برای مسافت های کوتاه با گنجایش ۹۸ مسافر طراحی شده و نخستین پرواز خود را در ماه می سال ۲۰۰۸ انجام داد.

این در حالیست که وزارت خزانه داری آمریکا با ایجاد موانع حقوقی مانع تحقق قرارداد فروش چندین میلیاردی روسیه برای صادرات هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت ۱۰۰ به ایران می‌شود.