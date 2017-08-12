۲۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه کارگران ساختمانی هستند

غلامرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۲هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه کارگران ساختمانی هستند، اظهار داشت: ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی به کارگران از مهمترین رسالت های تامین اجتماعی است.

وی عنوان کرد: بیشترین بیمه شدگان بیمه تامین اجتماعی در این استان بیمه اختیاری و خوداظهاری هستند.

وی تاکید کرد: تعداد بیمه شدگان خوداظهاری تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری ۷۲ هزار نفر هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه خدمات درمانی در بیمارستان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف این سازمان است.