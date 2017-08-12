تسلط ارتش سوریه بر بخش جنوبی جوبر/حمله به مواضع داعش در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه بر بخش جنوبی جوبر در حومه دمشق مسلط شد.

بر اساس این گزارش؛ این بخش از فلکه کوچک تا سالن ورزشی و فلکه المناشر است و به این ترتیب ارتش سوریه در تماس مستقیم با ساختمانهای بلند قرار می گیرد که دژ مهمی برای جبهه النصره و فیلق الرحمن در جوبر در شرق دمشق هستند و در صورت تسلط بر آن منطقه از نظر نظامی سقوط خواهد کرد.

از سوی دیگر ارتش سوریه در ادامه عملیات ضد تروریستها در دیرالزور مواضع داعشی ها را در مناطق العرفی، العمال، کنامات، الصناعه در شهر دیرالزور و روستای البغیلیه در حومه شمال غربی دیرالزور هدف قرار دادند.

در حماه، تروریستها شهر محرده را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

این در حالی است که برخی منابع از کشته شدن هفت نفر از افراد وابسته به سازمان کلاه سفیدها در سرمین در شرق ادلب تحت اشغال هیئه تحریرالشام خبر دادند.

در حومه حمص ارتش سوریه و متحدان آن به عملیات برای با ثبات کردن مناطق اطراف السخنه ادامه دادند و به تعقیب داعشی ها پرداختند.

این درحالی است که ارتش سوریه و متحدانش به طور کامل بر شهر السخنه در حومه شرقی حمص مسلط شده اند.