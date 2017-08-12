هیجان تماشاگران باعث اشتباه بازیکنان بود/از عملکرد تیم رضایت دارم

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور کولاکوویچ شامگاه شنبه در نشست خبری بعد از بازی تیم های ایران و چین افزود: سالن اردبیل و تماشاگران آن در برد چین خیلی به ما کمک کرد، البته شور و هیجان تماشاگران در زمان هایی از بازی بازیکنان را دچار اشتباه می کرد.

وی با تقدیر از تشویق ها و حمایت های بی نظیر و فوق العاده تماشاگران اردبیل تاکید کرد: باید از مردم خونگرم اردبیل تشکر کنم، آنها جوی ایجاد می کنند که بازیکنان تیم ایران با روحیه و انگیزه بالا مقابل حریفان به میدان می روند و این مهمترین فاکتور پیروزی است.

سرمربی تیم والیبال ایران در خصوص بازی امروز تیم کشورمان در مقابل تیم چین بیان داشت: چین یکی از تیم های خوب آسیاست، بازی سختی امروز مقابل آنها داشتیم و توانستیم به برد شیرین دست یابیم.

وی با اشاره به رقابت دو تیم بویژه در ست دوم بازی ادامه داد: می توانستیم بازی را راحت تر ببریم اما باید قبول کنیم که تیم چین هم تیم خوبی است و بازی محکمی از خود به نمایش گذاشت.

کولاکوویچ با بیان اینکه در مجموع از تیمم و عملکرد بازیکنانم رضایت دارم، متذکر شد: ما دو بازی سخت را طی دیروز و امروز برنده شدیم و این نشان می دهد که بازیکنانم با تمام وجود بازی کردند و جواب اعتقاد و اعتماد مرا دادند.

رقابت های انتخابی مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ جهان از ۱۹ تا ۲۳ در سالن حسین رضازاده اردبیل برگزار می شود.

تیم های ایران، کره جنوبی، چین، قطر و قزاقستان در این رقابت ها به مصاف هم می روند و در نهایت دو تیم برتر به رقابت های قهرمانی جهان که سال آینده به میزبانی ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود، راه پیدا خواهد کرد.