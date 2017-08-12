تعداد قربانیان سیل در شمال شرق کشور به ۱۲نفر رسید/۲نفر مفقودند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار گفت: به دنبال بارش باران در استانهای گلستان گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان که از روز گذشته آغاز شده و امروز نیز ادامه داشت شاهد جاری شدن سیل در برخی از شهرستانها بودیم به طوری که درحال حاضر عملیات امدادرسانی در ۲۱ شهر وروستا از این پنج استان ادامه دارد.
نجار با بیان اینکه وقوع این حادثه پیشتر از طریق اطلاعیه و اخطاریههای سازمان هواشناسی پیشبینی و از طریق رسانههای محلی اطلاعرسانی شده بود، افزود: این سیلاب خساراتی را به تاسیسات و جادههای مواصلاتی وارد کرده و تاکنون برابر آمارها قریب به ۴۰۰ تن امدادرسانی شده است. همچنین از بیش از ۳۰ واحد مسکونی عملیات تخلیه آب انجام شده است.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه متاسفانه در پی این حوادث ۱۲ تن در سه استان جان خود را از دست دادهاند، گفت: هفت نفر در خراسان رضوی، چهار نفر در گلستان و یک نفر در خراسان شمال جان خود را از دست دادهاند. همچنین دو تن در روستای شیرینآباد علیآباد کتول مفقود شدهاند که جستجوها برای نجاتشان همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به مورد فوتی استان خراسان شمالی اظهار کرد: چهار نفر در داخل یک دستگاه خودرو سواری حضور داشتند که آب خودروی آنها را با خود برد که یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر نجات پیدا کرده و هماکنون در بیمارستان تحت مراقبت هستند.
نجار با بیان اینکه عملیات امدادرسانی در پنج استان درگیر سیلاب همچنان ادامه دارد، گفت: بارشها نیز ادامه داشته و طبق پیشبینیها همچنان متوقف نخواهند شد؛ بنابراین توصیه میکنم از استقرار و حضور در مجاورت مسیلها جدا خودداری کرده و به هشدارها و توصیههای هواشناسی و مدیریت بحران توجه کنند.
به گفته رئیس سازمان مدیرت بحران کشور، آمادهباش دستگاههای امدادی همچنان ادامه دارد.
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