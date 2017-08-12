شهرک تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی در خوزستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حسن زاده عصر امروز در جریان بازدید خبرنگاران از شهرک های صنعتی اظهار کرد: ۵۰ درصد سرمایه گذاری صنعت خوزستان در پتروشیمی، ۳۰ درصد فولاد و نیشکر و مابقی نیز در باقی بخش ها است. وقتی در خوزستان از صنایع بزرگ حرف می زنیم یعنی خوزستان باید محل اجرای مگاپروژه ها باشند.

وی افزود: اعتقاد داریم که جای پروژه های سنگین و بزرگ در خوزستان است کما اینکه در حال حاضر نیز هست. اکنون یک شهرک تخصصی بزرگ پتروشیمی در شرق استان در محور بندر ماهشهر به امیدیه در دست اجرا داریم. یک شهرک تخصصی در سطح سه هزار هکتار را برای صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی پیش بینی کردیم چون مشکلاتی در زمینه سرمایه گذاری این بخش داشتیم. در حال حاضر نامه شرکت شهرک های صنعتی ارسال و منتظر تأیید دولت است.

حسن زاده تصریح کرد: با اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، بالغ بر هشت تا ۹ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی افزوده می شود؛ بنابراین قطعا در صنایع پائین دست و تکمیلی کمبود اساسی وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان گفت: در حوزه چغندرقند پنج کارخانه بزرگ چغندری قند را در شمال استان در دست اجرا داریم؛ کشت این محصول در استان خوزستان پائیزه است و پیش بینی می کنیم آنچه قند چغندری در کشور هست به دلیل شرایط آب حتما تعطیل خواهد شد.

حسن زاده بیان کرد: با توجه به اینکه کشت چغندر پاییزه در خوزستان و بخش عظیم منابع آب از باران تأمین می شود و خصوصا در تناوب کشت تأثیر دارد؛ بنابراین ساخت پنج کارخانه بزرگ را در دستور کار داریم که یکی از آنها شروع شده است.

وی عنوان کرد: وقتی از صنایع کوچک حرف می زنیم؛ قطعا جایگاه خوزستان در صنایع بزرگ و متوسط به ویژه پتروشیمی خواهیم داشت. با توجه به اینکه عسلویه دیگر ظرفیت بیشتری ندارد و جای توسعه این بخش در خوزستان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان گفت: منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر که به دنبال منطقه دوم خود است و احتمال ادامه کار در مجاورت منطقه فعلی وجود ندارد؛ بنابراین در آن شهرک سه هزار متری تخصصی پتروشیمی به دنبال این هستیم تا حداقل یک درصد خوبی از زمین ها را به صنایع اول اختصاص دهیم.

حسن زاده در ارتباط با رونق تولید گفت: در این زمینه از وضعیت سیستم بانکی کشور به ویژه خوزستان خیلی رضایت نداشتیم؛ با وجود برگزاری بیش از ۳۰۰ جلسه با حضور مسئولان استانی و کارشناسی با مجموع بخش کشاورزی فقط حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای طرح ها درنظر گرفته شد این در حالی است که سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح بزرگ و متوسط در خوزستان به بهره برداری رسید

وی بیان کرد: نرخ ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی هیچ مشکلی را از صنعت حل نمی کند ولی با وجود این مشکلاتی که واحدهای صنعتی داشتند، از آن ۳۰۰ میلیارد تومان نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی و مابقی در بخش های دیگر صنایع پرداخت شد.