قاتل درگیری خیابان کشاورز قم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کاهه شامگاه شنبه اظهار داشت: با پیگیری‌های مجدانه و استفاده از شگردهای اطلاعاتی روز برای پیدا کردن محل اختفای قاتل درگیری خیابان کشاورز که در بامداد شب ۱۶ مردادماه رخ داده بود، لحظاتی پیش قاتل توسط کاراگاهان ویژه قتل دستگیر شد.

وی افزود: در نیمه‌های شب ۱۶ مرداد درگیری بین (س) و (ب) رخ می‌دهد که متأسفانه منجر به قتل (ب) می‌گردد و سعادتی به همراه تمامی اعضای خانواده متواری می‌گردند که با دستور مستقیم و ویژه دادستانی، به نیروهای تحت الامر برای پیدا کردن محل اختفای قاتل و خانواده متواری شده‌شان از همان لحظه‌های اولیه حادثه آغاز می‌گردد که لحظاتی پیش قاتل توسط کاراگاهان ویژه قتل دستگیر شد.

دادستان قم همچنین افزود: به همه مردم شریف قم این اطمینان خاطر را می‌دهیم که با جدیت و سرعت در برابر جرائم خشن برخورد خواهد شد و شناسایی متهمان متواری در این زمان نشان از اشراف اطلاعاتی، پیگیری مجدانه بازپرسان ویژه قتل و برخورد قاطعانه حوزه دادستانی و کلیه نیروهای انتظامی اطلاعاتی امنیتی است.