نمایشگاه آثار هنری بانوان در ارومیه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که تا ۳۱ مرداد برای بازدید علاقه مندان دایر است ۱۴۳ اثر از ۴۱ هنرمند در شاخه های نقاشی، عکس، آثار حجمی و خوشنویسی در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

ناهید شهرزاد، طیبه محمدیاری، ندا فیضی، آتوسا خاتمی، فریبا علیزاده، سمیرا خمود، لیلا ولدی، فری رضایی، کیمیا داور پناه، فرزانه نخعی جوان، ثنا علیزاده، آتنا خوشمود، سارا حیرانی، آوین یوسفی، شیما نیکخواه، ، زهرا بخشعلی، فریده علیزاده در این نمایشگاه آثار خود را به نمایش گذاشته اند.

حکیمه جعفرپور، ندا شریفی آذر، فریبا رسق قزلباش، زهرا تقوی، نیکو ناصری، مهدیه عباسچی، لیلا قاسمی، رها هاشمی، مهدیه شکوری، بهارک کاظمی، آیسان صدرزاده احمدی، یاسمین دشتبانی، پریا ساعی، نیر احمدپور، طلا طاهرنیا، آهو نعمتی، سمیه محمدپور، فرزانه احمدی، محدثه میرزازاده و هانیه علیزاده نیز دیگر هنرمندانی هستند که تابلوهای خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده اند.

این نمایشگاه تا ۳۱ مرداد سال جاری از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در نگارخانه میلان واقع در خیابان مولوی، خیابان امین، خیابان ارمغان، خیابان ارغوان، نبش کوچه هفتم برای بازدید عموم مردم دایر است.