تکواندوکاران ایران ۵ مدال کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، این دوه از مسابقات با حضور ۳۰۷ تکواندوکار از ۱۹ کشور در سالن «یونیورسال» تاشکند جریان دارد که در پایان روز نخست از رقابتهای رده سنی بزرگسالان احمد محمدی در وزن ۸۷- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا و سجاد مردانی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مدال برنز گروه مردان را کسب کردند.



در گروه زنان نیز کیانا اخوان در وزن ۴۶- کیلوگرم بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و فاطمه مداحی در وزن ۴۶- کیلوگرم و سودابه پورصادقی در وزن ۴۹- کیلوگرم صاحب گردن آویز برنز شدند.



در بخش مردان امیرحسین ساسان، عرفان ناظمی و پوریا عرفانیان در وزن ۸۰- کیلوگرم از کسب مدال بازماندند. همچنین سعیده وکیلی در وزن ۴۶- کیلوگرم، فاطمه اموری در وزن ۵۳- کیلوگرم، پریسا جوادی در وزن ۵۷- کیلوگرم، فاطمه روحانی در وزن ۶۷- کیلوگرم و زهرا پوراسماعیل در وزن ۷۳+ کیلوگرم نیز با شکست برابر حریفان خود از گردونه رقابت‌ها خارج شدند.



فردا (یکشنبه) و در دومین روز این دوره از مسابقات مهدی اسحاقی و ابراهیم صفری در وزن ۵۴- کیلوگرم، محمدصادق دهقانی و حمیدرضا هادیان در وزن ۵۸- کیلوگرم، آریان محمدی، مهدی یوسفی و سروش احمدی در وزن ۶۳- کیلوگرم، سالار وحیدی و علیراض علیاری در وزن ۶۸- کیلوگرم،مهدی جلالی و سیداحمد خسروفر در وزن ۷۴- کیلوگرم در گروه مردان و زهرا شجاعی و حنانه همتی در وزن ۶۲- کیلوگرم به عنوان نمایندگان کشورمان بر روی شیاپ‌چانگ می‌روند.



در پایان این رقابتها نفراتی که موفق به کسب مدال شوند جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را در سال ۲۰۱۸ کسب می کنند.