ایران مدال های طلای مسابقات بین المللی کاراته را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز رقابت های بین المللی کاراته جام صلح و دوستی در ارومیه در بخش جوانان روز شنبه برگزار شد که در این بخش کاراته کاهای ایرانی همه مدال های طلای را در بخش های انفرادی و تیمی کاتا و کومیته به خود اختصاص دادند و تنها یک مدال طلا به جمهوری آذربایجان رسید.

تیم ایران در بخش کاتای تیمی با ترکیب مهدی رضایی، مهدی شجاعی محمد و پویا حبیبی مدال طلا را کسب کرد و تیم های چای رفاه از ایران با ترکیب علی محمودی، امیر پور میرزا و حسن صالحی نقره ده و تیم عراق با ترکیب یوسف سلام مصطفی، صالح بینار مصطفی و مهدی محلود به ترتیب مقام های دوم و سوم تیمی را به دست آوردند.

در بخش کاتای انفرادی نیز امیر یزدان تدین صاحب مدال طلا شد، مهدی رضایی از ایران مدال نقره، امیر حسین کرمی از ایران و کنعان میرپناه از جمهوری آذربایجان مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم کومیته انفرادی نیز مرتضی نعمتی از ایران اول شد، مصیب محمد اف از آذربایجان به مقام دوم رسید و سید رضا راستین و علیرضا علیزاده از ایران مقام سوم مشترک ابن وزن را کسب کردند.

در وزن منفی ۶۸ کیلوگرم نیز سید علی کریمی و سید سجاد میر شریفی از ایران مقام های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

در وزن منفی ۶۱ کیلوگرم همت بخش علی اف از جمهوری آذربایجان اول شد، امیل آخوندوف از روسیه به مقام دوم رسید و عماد نیکو همت و قاسم هوبرو از ایران به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.

در بخش کومیته وزن به اضافه ۷۶ کیلوگرم بخش جوانان مجید نیکو همت از ایران مدال طلا گرفت، مهدی نصرالهی از ایران مدال نقره به گردن آویخت و نوید محمدی به همراه سجاد مهرآبان از ایران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در وزن منفی ۷۶ نیز باربد صداقت تکان تپه از ایران اول، اسماعیل معتمدی از ایران دوم، مراد بالاکیشیف از جمهوری آذربایجان و علی بخشی از ایران مقام سوم مشترک را از آن خود کردند.

در بخش کومیته تیمی بخش جوانان نیز تیم ایران مقام اول را کسب کرد، تیم جمهوری آذربایجان به مقام دوم دست یافت و تیم های ترکیه و آذربایجان «ب» مقام سوم مشترک این بخش را از آن خود کردند.

در بخش مسابقات تیمی کومیته بزرگسالان نیز که امروز شنبه دنبال شد، تیم های ایران، جمهوری آذربایجان ' الف' و ترکیه و آذربایجان 'ب' رده های اول، دوم و سوم مشترک را کسب کردند.

مسابقات بخش نوجوانان نیز فردا یکشنبه ۲۲ مرداد سال جاری در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار می شود.

مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی با حضور ورزشکارانی از ۱۲ کشور خارجی و سه تیم از آذربایجان غربی در ارومیه در حال برگزاری است.

در این مسابقات ۵۰۰ کاراته کا از کشورهای صاحب نام جهان از جمله ایران، آذربایجان، فرانسه، مالزی، گرجستان، افغانستان، روسیه، ترکیه، مقدونیه و عراق در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته به مدت سه روز بصورت تیمی و انفرادی باهم به رقابت می کنند.