کاپیتان تیم ملی کاراته از مبارزات ملی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی، سعید فرخی کاپیتان اسبق تیم ملی کاراته در پیکاری نمادین برابر ذبیح اله پورشیب کاپییتان فعلی تیم ‌ملی کاراته برای همیشه از دنیای قهرمانی در سطح ملی خداحافظی کرد.

در حاشیه مسابقات بین المللی جام وحدت و دوستی در ارومیه، سعیدفرخی که به تازگی سی و سه سالگی‌اش را پشت سر گذاشته امروز در پیکاری نمادین برابر ذبیح اله پورشیب قرار گرفت تا پس از ۱۱ سال و کسب ۱۹ مدال رنگارنگ از رقابتهای قاره‌ای و جهانی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ با دنیای قهرمانی کاراته در سطح ملی خداحافظی کند.

سعیدفرخی در حالی چنین تصمیمی را گرفته که سال گذشته در پیکارهای قهرمانی کشور موفق شده بود با پیروزی مقابل همه حریفان به مقام‌قهرمانی دست پیدا کند و وارد اردوهای تیم ملی شود.

مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی با حضور ورزشکارانی از ۱۲ کشور خارجی و سه تیم از آذربایجان غربی در ارومیه در حال برگزاری است.

در این مسابقات ۵۰۰ کاراته کا از کشورهای صاحب نام جهان از جمله ایران، آذربایجان، فرانسه، مالزی، گرجستان، افغانستان، روسیه، ترکیه، مقدونیه و عراق در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته به مدت سه روز بصورت تیمی و انفرادی باهم به رقابت می کنند.