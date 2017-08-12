به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در پایان رقابتهای کاتای تیمی سیزدهمین دوره جام وحدت و دوستی ارومیه تیم کاتای ایران با ترکیب ابوالفضل شهرجردی، میلاد دلیخون و علی زند موفق شد به مدال طلای این دوره از رقابتها دست یابد.

تیم شاهین با ترکیب سهند اسلامی، فراز طایفه نجاران و جوادسیف‌اله‌زاده بر سکوی دوم قرار گرفت.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ترکیب امیربهادرتدین، روزبه روشنی و سهیل‌ساجدی‌فر سوم شد.

در این رقابتها ۱۲تیم کاتا بر روی تاتامی رفتند و کار تیمی خود را به نمایش گذاشتند.

مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی با حضور ورزشکارانی از ۱۲ کشور خارجی و سه تیم از آذربایجان غربی در ارومیه در حال برگزاری است.

در این مسابقات ۵۰۰ کاراته کا از کشورهای صاحب نام جهان از جمله ایران، آذربایجان، فرانسه، مالزی، گرجستان، افغانستان، روسیه، ترکیه، مقدونیه و عراق در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته به مدت سه روز بصورت تیمی و انفرادی باهم به رقابت می کنند.