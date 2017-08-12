توافق آمریکا و فرانسه برای همکاری در مورد بحران کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ» و «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی وی در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند که در مورد بحران کره شمالی با یکدیگر همکاری کنند.

در ادامه بیانیه کاخ سفید آمده است: «سران دو کشور در مورد لزوم مواجهه با موقعیت به شدت خطرناکی که ناشی از رفتار بی ثبات ساز و تشدید کننده کره شمالی است، بحث و گفتگو کردند».

گفتنی است که طی روزهای اخیر، رئیس جمهور آمریکا و دولت کره شمالی در خصوص برنامه هسته ای این کشور آسیایی به لفاظی های ستیزه جویانه علیه یکدیگر پرداخته اند.

پیش از این نیز رئیس جمهور فرانسه در واکنش به تشدید جنگ لفظی میان واشنگتن و پیونگ یانگ درباره گسترش تنش‌ها بر سر کره شمالی هشدار داد.

وی با صدور بیانیه ای با اشاره به تهدیدات موشکی و هسته ای کره شمالی اعلام داشت که جامعه جهانی باید بطور مشترک کار کند تا کره شمالی را بدون پیش شرط به مسیر مذاکرات بازگرداند.

ماکرون همچنین به متحدان فرانسه در منطقه اطمینان خاطر داد که پاریس در کنار آنها خواهد ماند.