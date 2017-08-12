محسن بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر شنبه حدود ساعت ۱۶ وقوع آتشسوزی در ارتفاعات بالای کوه منگشت به فرمانداری اطلاعرسانی شد و نیروهای محلی آموزش دیده به همراه نیروهای امدادی منابع طبیعی به محل آتشسوزی اعزام شدند.
وی افزود: همه نیروها تا ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه خود را به منطقه رسانده و آتشسوزی را حدود کمتر از یک ساعت قبل به صورت ۱۰۰ درصدی اطفا کردند.
فرماندار ایذه تصریح کرد: با توجه به اینکه پوشش گیاهی موجود در این قسمت از ارتفاعات کوه منگشت تراکم پائینی داشت، آتشسوزی خیلی وسعت پیدا نکرد.
بیرانوند در ارتباط با آتشسوزیهای چند روز قبل ایذه که در مرز بین این شهرستان با اندیکا رخ داده بود، گفت: روز گذشته نیز در کوه سیسمبلی حدفاصل کوه چنار و گلزار رخ داد و با تلاش همه نیروهای منابع طبیعی و اهالی روستاهای همجوار، بخشداری مرکزی و سایر ارگانها اطفا شد.
وی انتقاد کرد: شهرستان ایذه دارای حوزه جنگلی و مرتعی بسیار وسیعی هست و امکانات موجود در آن پاسخگوی نیاز ما برای اطفای حریقهای منابع طبیعی نیست.
فرماندار ایذه ادامه داد: کمبود تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی باعث اصلاً جوابگوی نیاز ما در حوزه این آتشسوزیها نیست و متأسفانه تا زمان اعزام نیروهای کمکی از مرکز استان حداقل ۴ تا ۵ ساعت زمان تلف میشود.
وی در پایان یادآور شد: صعبالعبور بودن مناطق نیز بر دیگر مشکلات افزوده شده و کار را سختتر میکند، البته طی روزهای اخیر آتشسوزیها با فداکاری تمامی نیروهای نامبرده در کمترین زمان ممکن اطفا شدند.
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