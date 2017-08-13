تولید ملکه باتریها برای خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس تایمز، کریستینا لامپه انرود شیمی دان سوئدی موفق به ثبت اختراعی در زمینه تولید باتری های برقی شده که ملکه باتری ها نامیده می شود. مهم ترین دستاورد وی مربوط به نحوه تولید و بسته بندی بلوک های باتری هاست که باعث افزایش توان ذخیره سازی آنها می شود.

وی در این مورد گفته است: روشی برای کنارهم قراردادن سیلندرهای باتری ها ابداع کرده ایم که باعث می شود آنها بسیار نزدیک به هم قرار بگیرند و همراه با مواد ضد احتراق و عایق حرارتی در یک کپسول سرامیکی جای گیرند. کپسول یاد شده در درون یک سیلندر آلومینیومی جای می گیرد تا خنک شدن آن به صورت بهینه صورت بگیرد. از این طریق تولید انرژی با استفاده از هر واحد باتری افزایش چشمگیری می یابد.

این مخترع قبلا گفته بود که تولید باتری در قالب بلوک های جداگانه را از بلوک های بازی لگو الهام گرفته است. بسته باتری خودروهای برقی که به این شیوه تولید می شود، از نظر ابعاد تفاوتی با باتری های دیگر ندارد. تلاش برای تکمیل این فناوری از سال ۲۰۱۲ آغاز شده و این مخترع به همین منظور شرکتی به نام Cadenza Innovation را به ثبت رسانده است.

وی می گوید استفاده از این باتری در خودروهای ساخت تسلا برد آنها را با یک بار شارژ تا ۷۰ درصد افزایش می دهد، البته باتری های مذکور بر روی خودروهای دیگر هم قابل نصب هستند. دو طرف هم اکنون در حال مذاکره برای استفاده از این باتری ها در تولیدات آتی تسلا هستند.