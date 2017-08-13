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۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

حریم سد طالقان از وجود زباله پاک‌سازی شد

حریم سد طالقان از وجود زباله پاک‌سازی شد

طالقان - رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان طالقان گفت: مسیرهای جاده اصلی، حریم سد طالقان و روستاهای بالا طالقان از وجود زباله‌ها پاک‌سازی شد.

حشمت‌الله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پاک‌سازی سراسری شهرستان طالقان با حضور تشکل‌های غیردولتی، رفتگران طبیعت و گروه‌های ورزشی انجام شد.

وی در ادامه با اشاره به همکاری بخشداری مرکزی و بالاطالقان در این رویداد، گفت: مراسم پاک‌سازی طبیعت در مسیرهای گردنه ورودی طالقان، مسیر ایست و بازرسی، حریم سد، روستاهای بخش مرکزی و بالاطالقان برگزار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان طالقان با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ نفر از ورزشکاران و گروه‌های رفتگران طبیعت در این مراسم، گفت: گردشگران در مسیرهای ورودی طالقان اسکان پیدا می‌کنند به همین دلیل مسیرهای ورودی شهر به‌صورت ویژه‌ای پاک‌سازی شد.

کشیری تأکید کرد: روستاهای بخش‌های مرکزی و بالاطالقان با همکاری دهیاران و مردم روستا از وجود زباله‌ها پاک‌سازی شد.

وی به توزیع بیش از سه هزار کیسه‌زباله میان خودروهای عبوری و گردشگران حریم سد طالقان اشاره کرد و گفت: حضور دوستداران محیط‌زیست از استان‌های تهران و استان‌های مجاور البرز در این مراسم حاوی این پیام بود که همه باید برای حفاظت از زمین تلاش کنیم.

کد مطلب 4057372

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