حشمتالله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پاکسازی سراسری شهرستان طالقان با حضور تشکلهای غیردولتی، رفتگران طبیعت و گروههای ورزشی انجام شد.
وی در ادامه با اشاره به همکاری بخشداری مرکزی و بالاطالقان در این رویداد، گفت: مراسم پاکسازی طبیعت در مسیرهای گردنه ورودی طالقان، مسیر ایست و بازرسی، حریم سد، روستاهای بخش مرکزی و بالاطالقان برگزار شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طالقان با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ نفر از ورزشکاران و گروههای رفتگران طبیعت در این مراسم، گفت: گردشگران در مسیرهای ورودی طالقان اسکان پیدا میکنند به همین دلیل مسیرهای ورودی شهر بهصورت ویژهای پاکسازی شد.
کشیری تأکید کرد: روستاهای بخشهای مرکزی و بالاطالقان با همکاری دهیاران و مردم روستا از وجود زبالهها پاکسازی شد.
وی به توزیع بیش از سه هزار کیسهزباله میان خودروهای عبوری و گردشگران حریم سد طالقان اشاره کرد و گفت: حضور دوستداران محیطزیست از استانهای تهران و استانهای مجاور البرز در این مراسم حاوی این پیام بود که همه باید برای حفاظت از زمین تلاش کنیم.
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