برنامه های راهبردی برای ارتقاء فرهنگی شهر و شهروندان پایتخت / پیشرفت پروژه سینما آزادی / هر منطقه ؛ یک سالن سینما / یکماه با جشن کتاب / محصول فرهنگی ماه برای شهروندان تهرانی

دکتر علی عسگری در گفتگویی مشروح باخبرنگار فرهنگی خبرگزاری مهر درباره پیشرفت پروژه سینما آزادی و نحوه ادامه کار این پروژه گفت : پروژه سینما آزادی طبق روزشمار در حال پیشرفت است، اما مشکلی که در این مورد وجود دارد این است که در محل این پروژه به دلیل پررفت و آمد بودن و ... امکان ایجاد کارگاه وجود ندارد. به همین دلیل کلیه اسکلت ها در کارخانه ای خارج از شهر ساخته و با تریلی به محل پروژه منتقل می شود تا انشاء الله سر موعد تحویل داده شود.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در خصوص ساماندهی تبلیغات شهری برای فعالیت های هنری مانند فیلم، نمایش و نمایشگاههای هنری گفت : در حوزه سینما، تئاتر و ... حمایت های مختلفی می تواند صورت بگیرد. گاهی این حمایت ها به طور مستقیم به سازمان ما مرتبط می شود، مانند حمایت از جشنواره ها یا توجه به طیف هنرمند و فراهم کردن زمینه برای تخفیف در برخی عوارض شهرداری که همه اینها در مرحله مذاکره است و شورای شهر هم اهتمام خوبی در این راستا دارد. ولی مبحث تبلیغات که در حال حاضر در سطح شهر انجام می شود زیر نظر سازمان زیباسازی شهرداری است. البته این سازمان هم به وجه تبلیغی توجه خاص دارد.

عسگری در همین زمینه به طرح ویژه "محصول فرهنگی ماه" اشاره کرد و گفت : در این طرح قصد داریم هر ماه یک محصول فرهنگی را معرفی کنیم و تبلیغات خوبی در مورد آن انجام دهیم. این محصول می تواند یک فیلم، کتاب، تئاتر و یا کاست و سی دی باشد. جهت گیری ما در این انتخاب بیشتر فرهنگ عمومی است و محصولی مد نظرمان است که بتواند بیشترین و بهترین تأثیر را در حوزه فرهنگ عمومی داشته باشد و البته اصیل و مطابق ویژگی های در نظر گرفته شده باشد. این طرح قرار است ابتدا با محصولات فرهنگی سازمان مانند فیلم "میم مثل مادر" شروع و دنبال شود.

در ادامه این گفتگو، دکتر عسگری در مورد اختصاص تسهیلاتی مانند کارت منزلت و دفترچه بیمه و ... به هنرمندان پیشکسوت گفت: "برای گرفتن کارت منزلت فرقی بین هنرمند و غیرهنرمند وجود ندارد و هر فرد بالای 65 سال می تواند آن را دریافت کند. برای هنرمندان پیشکسوت خانه ای به نام "خانه پیشکسوتان هنرمند" تأسیس شده که مسئول این مرکز خانم شهره لرستانی است و در مناسبت های مختلف کمک هائی مانند بن و ... به هنرمندان پیشکسوت می کند. ولی مسئله این است که این پروژه به حمایت دولت نیاز دارد. حمایت های ما فقط به صورت موردی است، ولی مشکلات هنرمندان به این صورت حل نمی شود."

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به کمک های موردی این سازمان به خانه سینما به عنوان حمایت موردی و قطره چکانی گفت : "کمک های ما به خانه سینما هم به صورت نقدی است هم غیرنقدی. به این مفهوم که مثلاً فضا و مکان در اختیار کانون کارگردانان قرار داده ایم و ..." .

وی در خصوص اهداف برگزاری جشنواره های متعدد هنری با مشارکت این سازمان گفت : " ما برای متمرکز شدن در یک حوزه فرهنگی ناگزیر هستیم آن را در قالب یک بسته به مردم ارائه دهیم. فکر می کنم اگر سیاست های فرهنگی ما به همین ترتیب عمل کنند و بتوانیم برای مدت مشخص روی یک موضوع متمرکز شویم، می توانیم تکلیف موضوع را تا حدی مشخص کنیم و سپس به سایر موضوعات بپردازیم."

عسگری در ادامه گفتگو، یکی از اهداف جشن کتاب تهران را اینگونه توضیح داد : "قصد داریم مردم را به سمت مطالعه خوب و درست تشویق کنیم و به گفته دیگر فرهنگ کتابخوانی را با شیوه های نو جا بینداریم. نکته مهمتری که در حیطه برگزاری جشن کتاب مد نظرمان است جلب توجه مسئولان به موضوع کتاب و کتابخوانی است. تغییر ذائقه فرهنگی مردم خط کلی است که ما در سازمان پی می گیریم. نه این که ذائقه فرهنگی مردم بد است، بلکه می خواهیم بهتر شود. مطالعه از روش های تغییر ذائقه فرهنگی مردم است، البته به شرطی که کتاب خوب به مردم معرفی شود."

دکتر عسگری در مورد جزئیات کتاب سال و معرفی برگزیدگان آن اعلام کرد : "فراخوان کتاب سال در بیشتر روزنامه ها آمده است. برگزیده هم فقط به عنوان نفر اول داریم و نفر دوم و سوم انتخاب نخواهد شد. جایزه نفر اول هم یک دستگاه آپارتمان به قیمت روز 60 میلیون تومان است. هر چند برای شهرداری خیلی کمتر تمام شده است. قرار بود این داوری در دهه فجر صورت بگیرد، ولی به جهت موضوعیت یافتن آن در تمام جهان همزمان با نمایشگاه کتاب، احتمالاً ما هم در جشنواره کتاب این داوری را انجام می دهیم."

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری در مورد مشارکت مستقیم این سازمان در تولید فیلم و مجموعه های تلویزیونی توضیح داد : "تولید فیلم کوتاه و مستند از زندگی مشاهیر تهران از فعالیت های در حال انجام است. جز "میم مثل مادر" رسول ملاقلی پور، "خون بازی" رخشان بنی اعتماد و مجموعه های تلویزیونی "زیر تیغ" محمدرضا هنرمند و "کتابفروشی هدهد" مرضیه برومند، در حال مذاکره با چند کارگردان برای تولید فیلمنامه هایی به صورت مشارکتی هستیم. ولی این مذاکرات هنوز ادامه دارد که فیلم جدید رضا میرکریمی و چند اثر دیگر از این جمله هستند. در مجموعه سازی، فیلم های تلویزیونی و تولید کاست هم فعالیت هایی انجام داده ایم که تولید کاست جدید آقای عصار و کاست آقای اصفهانی از آن جمله است."

در ادامه مهندس امین متولیان معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تشریح فعالیت های سازمان در عرصه سینما، تئاتر و سایر هنرها گفت : "مهمترین پروژه ما در زمینه تئاتر "مرکز نمایش های آئینی" است که از جهت معماری و تکنولوژی کار برجسته ای است. این تکنولوژی در چند کشور اجرا شده و قابلیت آن را دارد که به سن تئاتر، سالن سینما و سالن اجتماعات و حتی سن های سه سویه و چهارسویه تبدیل شود. این طراحی به گونه ای انجام شده که فضای سبز به هم نخورد و در حال حاضر در مرحله گودبرداری است."

وی در خصوص زمان بندی و فعالیت های اجرایی برای برگزاری جشن کتاب گفت : "60 درصد تمرکز برنامه های ما در حیطه جشن کتاب روی فضاسازی شهری است. به این مفهوم که وقتی کسی وارد شهر تهران می شود متوجه شود اتفاقی در حوزه کتاب در حال وقوع است. در فضاسازی همین که فضای شهر را به سمت مؤانست مردم با کتاب ببریم کار مؤثری است."

متولیان ادامه داد : "هدف ما در جشن کتاب این است که بتوانیم در جایی که موثر است، معرفینامه هایی در قالب سازه های تبلیغات شهری انجام دهیم. مثلاً اگر در مجاورت صف سینماها که معمولاً وقت مردم گرفته می شود بنرهایی نصب شود که کتاب یا نویسنده ای را معرفی کند می تواند موثر باشد که ما مشابه این کار را در هفته دفاع مقدس انجام دادیم. از تکنیک های دیگری مانند ویدئو آرت و اسلایدشو هم قصد داریم استفاده کنیم که از زمان جشن کتاب به مرحله عمل می رسند."

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری در توضیح اهداف جشن کتاب گفت : "این جشن همزمان با شروع هفته کتابخوانی (24 آبان) آغاز می شود. ما این هفته را به صورت نمادین به یک ماه افزایش دادیم تا هفته سوم آذرماه و در این راستا دو خط مشی اساسی را دنبال می کنیم؛ یکی بحث فضاسازی شهری برای عموم مردم و دیگری کتاب خوب خواندن. هدفمان این نیست که سرانه کتابخوانی را بالا ببریم، هر چند اگر اتفاق بیفتد خوشحال می شویم. برای ما مهم است که فضای عمومی به سمت کتاب و کتابخوانی پیش برود."

متولیان در ادامه به پروژه باغ کتاب تهران که در راستای همین فعالیت ها قرار می گیرد اشاره کرد و گفت : "همه فعالیت های لازم در رابطه با راه اندازی این پروژه انجام گرفته و فقط این ویژگی در حال بررسی است که بدون دست زدن به تپه های عباس آباد این بنا در زیر تپه واقع شود. علاوه بر اینها دو سه مجتمع سینمایی هم آماده بهره برداری است : مجتمع رازی در منطقه 11، مجتمع بهاران در منطقه 17 و مجتمع پارک ملت که همه طبق روزشمار تا آخر امسال تکمیل می شوند. مجتمع سینما آیمکس هم فعالیت هایش آغاز شده و در حال حاضر هم مشغول مذاکره با بخش خصوصی هستیم تا در هر منطقه تهران یک سینما تأسیس شود."

متولیان در خصوص فعالیت های اجرایی در طول برگزاری جشن کتاب گفت : " قصد داریم فرهنگسراها و خانه های فرهنگ را به صورت محله ای و منطقه ای فعال کنیم. در بخش ستادی هم برنامه هائی داریم مانند تجلیل از دست اندرکاران مختلف صنعت نشر، مسابقات سراسری کتابخوانی، پوسترها و مجموعه های تصویری که در سراسر شهر پخش می شوند. ساماندهی کتابخانه های خود سازمان، راه اندازی خیابان کتاب، تورهای بازدید از چاپخانه های تهران، تقدیر از اصناف و ... سرفصل های برنامه های اجرایی ماست که قطعی می شوند."