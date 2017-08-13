سرقت شیر سیلندر عامل وقوع حادثه نشت گاز کلر در دزفول

سرهنگ علی الهامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۱ شب گذشته ، نشت گاز کلر در دزفول از سه سیلندر موجود در انبار شرکت آبیاری قدیم دزفول در اطراف پل سوم دزفول رخ داد.

وی عنوان کرد: از همان ابتدای کار عامل انسانی دلیل وقوع حادثه اعلام شد و مطابق بررسی اولیه این حادثه به علت دستکاری جهت سرقت شیر سیلندر گاز کلر در انبار تاسیسات شرکت سهامی آبیاری قدیم دزفول واقع در محدوده رودبند رخ داده بود.



فرمانده انتظامی دزفول افزود: براساس شواهد، سارق قصد سرقت شیر سیلندر گاز کلر را داشته که به علت نشت گاز فرار کرده و باعث نشت گاز در بخش وسیعی از منطقه شد.

الهامی گفت: سه سیلندر در این انبار وجود داشته که یکی از آنها دچار نشتی شده ولی به علت ابعاد این سیلندرها امکان انتقال و جابه جایی آنها در شب گذشته وجود نداشت لذا اقدام به تخلیه و امحای موارد سوء شد و با تلاش ها و تهمیدات ویژه ای که از دیشب تاکنون انجام شده عوامل سوء در حال امحا و انتقال است.

وی در ادامه افزود :باقی مانده آثار نیز تا اواخر امروز از منطقه خارج و منطقه به طور کامل ایمن خواهد شد ضمن اینکه در حال حاضر تردد شهروندان امکان پذیر است و مشکلی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر،رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان تعداد افراد مصدوم ناشی از نشت گاز کلر در دزفول را ۴۷۲ نفر اعلام کرد.