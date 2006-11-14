به کسب مدال در دوحه امیدواریم / ملی پوشان به 80 در صد سطح آمادگی رسیده اند

ایرج اقلیمی مربی تیم ملی آبهای آرام قایقرانی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آخرین مرحله اردوی تیم ملی جهت اعزام به دوحه از روز شنبه هفته جاری در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده است، گفت: تمرین آخر ما دردو رشته کایاک و کانو کانادایی با ترکیب تیم 10 نفره انجام می شود و به دلیل شرایط خاص تمرینات هیچ فرد ذخیره ای درلیست وجود ندارد.

مربی تیم ملی ادامه داد: ورزشکاران اعزامی به این بازیها را امید خوشخو و سیلوان احمدی در دو نفره و شاهوناصری دررشته کانو تکنفره درمسابقات قطر تشکیل خواهند داد. الهه خوارزمی ضمن شرکت درتک نفره کایاک قصد دارد شانس خود را برای کسب یک رکورد مناسب دربخش دونفره کایاک با سونیا نوری زاد تجربه کند.

ایرج اقلیمی در ادامه خاطر نشان کرد: ورزشکاران رشته کایاک مردان را موفقترین اعضا تیم دانست و گفت: محسن میلاد و بابک ثمری دردونفره 500 متر، عباس صیادی و رضارئیسی در 1000 متر دو نفره ، یاسر و بابک ثمری هردو در1000 مترتک نفره به مصاف حریفان می روند.

وی با بیان اینکه درکایاک به دلیل قدمتش درایران شرایط تیم بهتراز کانوکانادایی است اظهار داشت: ما امید بیشتری برای کسب مدال یا عنوان در رشته های کایاک داریم و در بین این رشته ها مواد دو نفره شرایط بهتری دارند البته ما از وضعیت کل تیم راضی هستیم هم بانوان و هم مردان عضو تیم درحال حاضر به بیش از 80 درصد آمادگی رسیده اند و قطعا یک هفته قبل ازاعزام به صد درصد توان خود خواهند رسید.

مربی تیم ملی آبهای آرام ایران ادامه داد: برنامه هایی که فدراسیون دراین مدت برای بچه ها گذاشته بود از هرنظر خوب بود. اردوهای برون مرزی به همراه مسابقات برون مرزی در سطح جهانی و کاپ های آسیایی و جهانی باعث شده تا روند آماده سازی تیم به شکل خوبی طی شود.

اقلیمی بابیان اینکه تمام امکانات برای کسب اولین مدال بازیهای آسیایی فراهم شده است، افزود: ورزشکاران ما با قایق های جدید خود به مسابقات دوحه می روند و این برای ورزشکاران بسیار خوب است.