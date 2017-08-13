صادرات نفت ایران به هند افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ در حالی که خبرگزاری‌های بین المللی از کاهش خرید نفت هند از ایران خبر می دهند، آمار نشان می‌دهد مقدار خرید نفت خام این کشور از ایران نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایشی بوده است.

هند در ماه ژوئیه ۵۰۲ هزار بشکه نفت خام از ایران خریداری کرده است که این رقم نسبت به ماه پیش از آن (ژوئن) ۸۳ هزار بشکه افزایش را نشان می دهد. بررسی آمار صادرات نفت ایران به هند از سال ۲۰۱۵ نیز حاکی از روند افزایشی خرید نفت خام این کشور از ایران بوده است؛ ایران در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به طور متوسط روزانه معادل ۱۸۹ هزار و ۴۵۱ هزار بشکه به هند نفت خام صادر کرده است.

میانگین صادرات نفت خام ایران به هند در نه ماهه سال ۲۰۱۷ نیز ۴۳۸ هزار بشکه در روز بوده است که با توجه به این که هنوز سه ماه به پایان سال مانده امکان تغییر این رقم وجود دارد.

مشتریان هندی نفت ایران نیز از سه شرکت به هفت شرکت افزایش یافته‎اند که می‌توان از ریلانس و اسار به عنوان مطرح ترین آنها نام برد که هیچ کاهشی در برداشت نفت خام از ایران نداشته‌اند.