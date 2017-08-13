حضور ۳ بازیکن گلستانی در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان

به گزارش خبرنگار مهر، خوان سیچلو سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال کشورمان اسامی ۱۴ بازیکن را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اعلام کرد که رسول آقچه لی، اسماعیل مسافر و سلیم چپرلی از استان گلستان در این لیست حضور دارند.

با اعلام کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال کشورمان دو بازیکن از این لیست خط خواهند خورد تا لیست نهایی متشکل از ۱۲ نفر باشد.

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از ۲۷ مرداد تا سوم شهریور به میزبانی قاهره در کشور مصر برگزار می‌شود.

ایران در این رقابت‌ها با تیم‌های روسیه، ترکیه، چین، الجزایر و آرژانتین در گروه B قرار دارد.

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در دو گروه برگزار می‌شود که دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله نیمه نهایی خواهند شد و تیم‌های سوم و چهارم هر گروه هم برای کسب عناوین پنجم تا هشتم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.