برداشت گندم در شهرستان بیجار ۶۵ درصد کاهش یافت

محمد عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر ، از خریداری بیش از ۹۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان شهرستان خبر داد و اظهار داشت:تا کنون ۹۰ هزار تُن گندم تحویل مراکز خرید شده است که این میزان نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار تن کاهش داشته است.

وی افزود: بارش باران در موعد مناسب و سرمازدگی در فصل بهار موجب بروز خسارت های فراوانی برای کشاورزان شهرستان بیجار شد.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت پول کشاورزان خبر داد و بیان داشت: تاکنون نزدیک به ۷۰ میلیارد ریال وجه گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است و با هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته با بانک کشاورزی تا پایان هفته جاری ۵۰ درصد کل بهای گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی بیجار همچنین از اعطای تسهیلات جدید بانکی به کشاورزان خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم انجام شده تا تمام مشکلات جریمه و تاخیر در اقساط وام های دریافتی کشاورزان ظرف مدت سه سال اینده با مشکلی مواجه نشود و در آینده نزدیک تسهیلات مناسب دیگری برای کمک به خرید بذر و هزینه های بذرپاشی به کشاورزان پرداخت شود.