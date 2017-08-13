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۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

پیام رئیس جهانی دوچرخه سواری به تور آذربایجان ایران

پیام رئیس جهانی دوچرخه سواری به تور آذربایجان ایران

رئیس فدراسیون جهانی دوچرخه سواری با ارسال پیامی تور بین المللی ایران آذربایجان را یکی از با ارزش ترین تورهای این رشته در جهان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون دوچرخه سواری، برایان کوکسن رئیس فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در پیامی به برگزار کنندگان سی و دومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان این تور را از زمره بهترین و با ارزش ترین تورهای تقویم  UCI  قلمداد کرد. 

در پیام رئیس فدراسیون جهانی دوچرخه سواری آمده است : 

« برای من مایه افتخار است که این پیام را برای همگان در تور ایران (آذربایجان)و اعم از دوچرخه سواران، تماشاچیان، برگزارکننده، حامیان مالی و عوامل داوطلب ارسال کنم.

تورهای قاره ای از سال ۲۰۰۵ با هدف گسترش دوچرخه سواری در کلیه قاره ها و فراهم آوردن فرصت رقابت در چندین مرحله مسابقات طراز اول منطقه ای برای دوچرخه سواران، انجام می شود. هم چنین کشورهای میزبان با مسیرهای زیبای دوچرخه سواری شان به نمایش گذاشته می شوند و اهالی مناطق مختلف می توانند از تماشای مسابقات مهیج لذت ببرند، مسابقاتی که نه فقط ستارگان آن کشور که دوچرخه سواران و تیمهایی از سراسر دنیا را به خود جذب می کند.

تور ایران (آذربایجان) که امسال سی و دومین دوره آن برگزار می شود، به پای ثابت و مهمی در تقویم تورهای آسیایی UCI تبدیل شده است. شش روز مسابقه که از تبریز آغاز و در همین شهر هم به پایان می رسد، همواره به لطف تمام عوامل برگزارکننده اش رقابت سنگین و جذابی بوده است. من به ویژه از فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم آن، آقای خسرو قمری تشکر می کنم که حمایت کامل در طول یک سال، نه فقط از رشته جاده که از کلیه رشته های ورزش ما، دوچرخه سواری دارد. 

دوچرخه سواران ایرانی قهرمانی چهار دوره اخیر تور ایران (آذربایجان) را کسب کرده اند – قادر میزبانی در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، و بعد از او میرصمد پورسیدی در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶. مشتاقیم ببینیم آیا کسی می تواند امسال می تواند این سد محکم برتری ایرانی ها را بشکند یا نه. 

به امید موفقیت تمامی ورزشکارانی که در این تور شرکت می کنند. »

کد مطلب 4057786

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